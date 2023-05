Warum ein Landwirt trotz Wassermangels Pfingstrosen anbaut

Automatisierte Bewässerung – unterirdisch

Alleine auf eine wasserschonende Kultur will sich Landwirt Sauer aber nicht verlassen. In den vergangenen Jahren hat er eine unterirdische Tropfbewässerung installiert. Sie verläuft etwa 30 Zentimeter tief im Boden. Das Wasser kommt dadurch direkt an die Wurzeln, und es gibt keine Verdunstungsverluste.

Außerdem beschäftigt er einen IT-Mitarbeiter. Die Wasserventile lassen sich nun automatisch steuern, im Boden sind Feuchtigkeitssensoren verbaut. "Dadurch können wir die Bewässerungsgänge aussetzen, wenn der Boden feucht ist. Dieses Frühjahr war sehr kalt und feucht. Da hatten wir keine hohe Verdunstungsrate und mussten deshalb wenig bewässern", sagt Sauer.

Kritik im Würzburger Kreistag

Doch obwohl der Landwirt viel unternimmt: In Unterfranken waren seine Pfingstrosen bereits politisches Gesprächsthema. Eine Charge der Päonien landete in Abu Dhabi, was im Herbst 2021 in einer Kreistagssitzung für Kritik sorgte.

Sauer fühlt sich missverstanden. Denn tatsächlich, versichert er, handelte es sich lediglich um einen kleinen Teil seiner Blumen. Neben Händlern in Deutschland beliefert er auch einen Großhändler in den Niederlanden. Wohin die Blumen von dort geliefert werden, darauf habe er keinen Einfluss.

Und feststeht für ihn: Auch der Anbau von Schnittblumen habe in Franken seine Berechtigung. "Dann dürfen wir auch zum Valentinstag keine Rosen aus Afrika holen, aus Kenia, Äthiopien – oder aus noch viel trockeneren Gegenden", sagt Sauer. Er bevorzuge den heimischen Anbau – mit einem strengen Blick auf die kostbare Ressource Wasser.