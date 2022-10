Hirse-Anbau als Chance fürs trockene Unterfranken?

Gut 1,20 Meter hoch steht die Körnerhirse auf einem Versuchsfeld in der Nähe des unterfränkischen Schwarzenau. Mehr als 100 verschiedene Varianten wachsen hier. Die reife Hirse wirkt wie ein buntes Mosaik – von weiß über verschiedene Braun- und Orangetöne bis hin zu einem kräftigen Rot reicht die Farbpalette. Ein mehrjähriges Projekt am Forschungszentrum für Landwirtschaft in Trockenlagen soll klären, ob die Hirse auch im trockenen Franken wächst.

Trockentolerante Pflanze aus Afrika

Verschiedene Sorten und Aussaattechniken, unterschiedliche Abstände – all das wird getestet. Agrarwissenschaftlerin Janina Goldbach leitet das Projekt. Sie sieht in der Körnerhirse viel Potenzial. Denn die Kulturpflanze aus Afrika hat sich an Trockenheit und Hitze angepasst. Mit ihrem intensiven Wurzelsystem kann sie sich Wasser und Nährstoffe aus tieferen Bodenschichten holen. Außerdem schützt eine Wachsschicht auf der Blattoberfläche vor Verdunstung. So hat die Hirse bei Schwarzenau den Extremsommer auch gut überstanden - obwohl es von der Aussaat im Mai bis Ende August gerade nur 40 Liter geregnet hat.

Wenig Dünger und Pflanzenschutz nötig

Noch dazu hat "Sorghum Bicolor" – so der Fachbegriff - ackerbauliche Vorteile: Beim Pflanzenschutz kommt die Körnerhirse mit weniger aus, in der Regel reicht eine Unkrautbehandlung. Insektizide und Fungizide sind nicht nötig. Außerdem sieht Janina Goldbach im Gegensatz zu Mais oder anderen Getreidesorten bei der Hirse noch viel züchterisches Potenzial: etwa in der Reifezeit, im Ertrag oder beim Thema Kälte- bzw. Frosttoleranz.

Denn das ist bisher noch das große Manko der Hirse: Die Pflanze ist sehr kälteempfindlich, Spätfröste können sie absterben lassen. In der Regel wird sie deshalb erst Mitte Mai gesät. Idealerweise sollte sie dann aber möglichst schnell wachsen und reif werden. Sonst kann es in einem feuchten Herbst schwierig werden mit der Ernte.

Sortenempfehlung für Landwirte

Anfang Oktober, nach viel Regen im September, ist es dann soweit: Die Hirse ist reif und trocken. Parzelle für Parzelle wird das bunte Hirsemosaik gedroschen. Die Körnerhirse wird anschließend getrocknet und Proben ins Labor geschickt. So lassen sich die Erträge der einzelnen Sorten exakt bestimmen, ebenso ihre Inhaltsstoffe. Bis Februar, also rechtzeitig vor der nächsten Aussaat, hofft Janina Goldbach, Landwirten eine Sortenempfehlung geben zu können.