Warnanlage an Bahnstrecke gestohlen – Zeugen gesucht

Diebe haben an einer Bahnstrecke im Landkreis Main-Spessart eine Warnanlage im Wert von rund 105.000 Euro geklaut. Der Diebstahl hat sich nach Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Würzburg wohl in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12.10.23) ereignet. Die bisher unbekannten Täter entwendeten die Warnsignalgeber einer sogenannten "Rottenwarnanlage" aus einer Baustelle entlang der Bahnstrecke Gambach am Main – Wernfeld bei Bahnkilometer 30,0, heißt es. Die Anlage warne das Baustellenpersonal vor dem Herannahen eines Zuges und bestehe aus einer Reihe von Signalleuchten und akustischen Warnsignalgebern.

Diese Anlagen warnen mit sehr durchdringenden Signalen die Bautrupps bei Gleisarbeiten, wenn Züge herannahen. Immer wieder gibt es deshalb auch von Anwohnern Beschwerden wegen der durchdringenden Signale. Denn oft laufen die Anlagen mit ihren Warnsignalen auch bei Zugdurchfahrten in der Nacht weiter.