Waldmaikäfer hält Forstleute auf Trab

"Weltuntergangs-Stimmung" nach Sturm bei Alzenau

Aufforstung ist im Alzenauer Stadtwald aber dringend nötig: 2019 hat ein Sturm hier eine Waldfläche von über 200 Hektar zerstört – innerhalb von einer Viertelstunde. "Es war ein bisschen Weltuntergangs-Stimmung", beschreibt Bernd Handlbichler. Nach umfangreichen Aufräumarbeiten wurden wenige Monate später erste Flächen neu bepflanzt, mit Eichen. Doch zahlreiche Pflänzchen fielen entweder der Trockenheit oder dem Maikäfer-Engerling zum Opfer.

Baumart und Pflanzzeitpunkt entscheidend

Aktiv bekämpft wird der Waldmaikäfer nicht, sagt Lukas Nitzl. Er ist forstlicher Abteilungsleiter beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Karlstadt. Stattdessen heißt es: Anpassung bei der Baumwahl und beim Pflanzzeitpunkt. Robinie oder Walnuss schmecken dem Waldmaikäfer beispielsweise nicht. Auch mit der Flatterulme haben Lukas Nitzl und Bernd Handlbichler bislang gute Erfahrungen gemacht. "Uns hat vor allem überrascht, dass sie mit der Trockenheit so gut zurechtkommt", sagt Nitzl. Außerdem pflanzen die Forstleute neue Bäume verstärkt dann, wenn der Käfer verpuppt ist und im Boden überwintert – also am wenigsten Fraßschäden verursacht.

Maikäfer-Monitoring soll helfen

Die Daten dazu liefert ein Maikäfer-Monitoring, an dem das AELF und die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft beteiligt sind. Alle vier Jahre, wenn die Larven am größten sind, graben Fachleute nach einem festen Raster Teile des Waldbodens um und zählen dort die Engerlinge. Das Monitoring aus dem vergangenen Jahr hat gezeigt: Der Käfer breitet sich aus, flächenmäßig und zahlenmäßig.

Sandiger Boden begünstigt Waldmaikäfer-Entwicklung

Dass der Maikäfer am Untermain vermehrt vorkommt, liegt auch an der Beschaffenheit der Böden. Von Alzenau bis Großostheim auf bayerischer Seite – aber auch über die Landesgrenze nach Hessen – ist der Boden sandig und locker. Gute Bedingungen für den Engerling, der sich so leichter durch den Boden wühlen kann, sagt Lukas Nitzl. In Richtung Spessart tut sich der Maikäfer wieder schwerer. Hier ist der Tonanteil höher und die Böden dadurch fester.

Waldbild wird sich ändern

Bernd Handlbichler und Lukas Nitzl blicken dennoch zuversichtlich in die Zukunft. "Es ist nicht so, dass Hopfen und Malz verloren ist", sagt Lukas Nitzl. Das Waldbild werde sich ändern, auch aufgrund des Klimawandels. Mit Blick auf den Maikäfer zeigt das Monitoring aber auch: Die Befalls-Schwerpunkte wechseln. Das gibt Kulturen die Chance, sich zwischenzeitlich zu erholen.