Maikäferschäden: Landwirt entwickelt Bekämpfungsmaschine

Alle drei Jahre hinterlässt der Engerling abgestorbene Wiesen und frustrierte Landwirte. Besonders betroffen sind Bauern im Raum Breitenberg (Lkr. Passau) und Altreichenau (Lkr. Freyung-Grafenau). Alois Zitzelsberger aus Branntweinhäuser entwickelt gerade eine Maschine, die dem Schädling zu Leibe rücken soll.

Zitzelsberger ist spezialisiert auf Heu aus Blühwiesen, das er unter anderem an Tierhalter und Wellnessbetriebe verkauft. "Der Engerling hat bei mir vor drei Jahren 20 Hektar Grünland zerstört", berichtet Zitzelsberger. Seine Wiesen mussten umgefräst und neu angebaut werden. Der Schaden: etwa 1.500 Euro pro Hektar. 2019 dürfe sich nicht wiederholen, so der Landwirt. Deshalb tüftelt er seit einem halben Jahr zusammen mit einem Freund an einer Engerling-Vernichtungsmaschine.

Rüttelplatte mit Klingen töten Schädlinge

Das Gerät sieht in etwa aus wie eine Egge mit Motoren. Unter drei Platten sind messerscharfe, etwa fünf Zentimeter lange Dreiecksklingen befestigt. Die Motoren bringen diese Platten rüttelartig in Bewegung. Dadurch werden die Larven entweder durch die Klingen oder durch Zerquetschen getötet beziehungsweise so geschädigt, dass sie absterben. Immer wieder hat Zitzelsberger das Gerät weiterentwickelt und effizienter gemacht. Montiert ist auch ein Saatgutbehälter, aus dem – bei Bedarf – gleich nachgesät werden kann.