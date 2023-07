Sturzfluten in Bayern: Jede vierte Stadt hoch gefährdet

Allerdings: Die Wissenschaftler haben noch viel detailliertere Karten erstellt, in denen das Risiko fast auf den Meter genau dargestellt wird. Diese Karten liegen seit zwei Jahren im Umweltministerium und werden dort geprüft – vor allem wegen des Datenschutzes. Seit kurzem können Kommunen einen Entwurf der Karten einsehen. Wann sie veröffentlicht werden, ist noch nicht bekannt.

Sturzflutmanagement großes Thema für Kommunen

Juliane Thimet arbeitet beim Bayerischen Gemeindetag und betreut dort das Thema Sturzflutmanagement. Sie sagt: Starkregen- und Sturzflutmanagement seien ein großes Thema für die Kommunen. Viele seien schon dabei, vorzusorgen und könnten ihr Gemeindegebiet gut einschätzen. Trotzdem sei es hilfreich, die Karten aus dem Ministerium zu kennen: "Jede Erkenntnis, jede wissenschaftliche Erkenntnis ist doch für uns, für die Gemeinden ein Gewinn. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand sagt, ich will nicht wissen, was die Erkenntnisse über meine Gemeinde sind."

Die HiOS-Karten zeigen, wo sich Wasser sammeln wird und in welche Richtung es fließt. Was nicht berechnet wurde, sind Fließgeschwindigkeiten, die sich entwickeln, und Autos, Bäume oder sogar Häuser mitreißen können. Dazu müssten die Kommunen in einem nächsten Schritt Ingenieurbüros beauftragen.

Keine einheitlichen Bewertungsmaßstäbe

Der Schutz vor Starkregen und Sturzfluten ist in Deutschland – anders als der Schutz vor Hochwasser an Seen oder Flüssen - Sache der Kommunen. Einheitliche Vorgaben, wie sie das Risiko bewerten und welche Schlüsse sie daraus ziehen können, gibt es nicht. Die Ampel-Parteien haben in ihrem Koalitionsvertrag zwar angekündigt, einheitliche Bewertungsmaßstäbe zu schaffen und gerade erst hat das Kabinett über ein Gesetz zur Klimaanpassung beraten. Bis 2025 soll das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie Risikokarten für ganz Deutschland erstellen. Noch ist der Stand von Kommunen in Deutschland und Bayern aber ganz unterschiedlich.

Freistaat fördert Konzepte zum Schutz vor Sturzfluten

Wie viele der gut 2.000 bayerischen Gemeinden bereits detaillierte Risikoanalysen gemacht oder Maßnahmen zur Vorsorge getroffen haben, ist schwer zu sagen. Aber Daten des bayerischen Umweltministeriums könnten einen Hinweis geben. Denn seit 2017 fördert es Städte und Kommunen mit 75 Prozent der Kosten (maximal 150.000 Euro), wenn sie Konzepte zum Starkregenmanagement erstellen. Rund 200 Kommunen, also rund zehn Prozent, haben das bislang in Anspruch genommen, teilt das Umweltministerium auf BR-Anfrage mit.

Wie viel ist der Schutz uns wert?

Auch Ingolstadt hat diese Förderung genutzt. 100.000 hat die Stadt bezahlt, 150.000 Euro der Freistaat. Nur: Das waren die Kosten für das Konzept, nicht für die Schutzmaßnahmen. Möglich wäre, mobile Schutzwände aufzustellen, Kanäle zu bauen, um Wasser abzuleiten, mehr Grünflächen in Städten zu schaffen. Ingolstadt muss noch darüber beraten, wie es jetzt weiter geht. Dabei dürften auch die Kosten eine Rolle spielen. So hat eine Daten-Recherche von BR, WDR, NDR und Correctiv ergeben, dass sich nur ein kleiner Teil deutscher Städte und Landkreise in der Lage sieht, Maßnahmen zum Schutz vor Extremwettern finanziell umzusetzen.

Betreffen dürften die Informationen aus den Konzepten auch Hausbesitzer, die gegebenenfalls über eigene Schutzmaßnahmen nachdenken müssen: Fenster und Türen abdichten, oder Versickerungsflächen im Garten schaffen – ohne die deren Grundstücke womöglich an Wert verlieren.

Für den Professor für Wasserwirtschaft und Hydrosystemmodellierung an der Technischen Universität Berlin, Reinhard Hinkelmann, sind diese Abwägungen unausweichlich. Er sagt: Die Gesellschaft müsste sich jetzt eine Frage stellen. "Wieviel Geld sind wir bereit in solche Maßnahmen zu stecken? Sie erhöhen unseren Schutz, aber eben für einen gewissen Preis."