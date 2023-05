Rettungsversuch für Schwarzkiefern in Erlabrunn gescheitert

Als im August vergangenen Jahres Jürgen Ködel vom Bauhof Erlabrunn und viele Helfer den Schwarzkiefernwald bei Erlabrunn per Hand bewässert haben, war das ein Akt der Verzweiflung. Wegen der Trockenheit und der Hitze sah die Gemeinde keine andere Möglichkeit, um den Schwarzkiefernwald zu erhalten. Rund 99 Prozent der gepflanzten Schwarzkiefern haben es trotzdem nicht überlebt. "Man kann sagen, es war ein Misserfolg. Es war enttäuschend", resümiert Jürgen Ködel vom Bauhof Erlabrunn. "Libanonzeder, die Elsbeere und die Walnuss haben es ganz gut überstanden." Das eigentliche Ziel der Aktion, nämlich die Schwarzkiefer wieder anzusiedeln, sei fehlgeschlagen. Eventuell hatte die Aktion keinen Erfolg, da recht spät mit der "Gießaktion" begonnen wurde. Zu der Zeit, so Ködel, waren bereits 25 Prozent der Bäumchen stark geschädigt.

Aufgeben ist kein Alternative

Jürgen Ködel und der Erlabrunner Förster Wolfgang Fricker geben nicht auf. "Es ist ja auch was ganz Neues. Wir haben noch nie im Wald gegossen. Jetzt müssen wir sehen, wie wir das optimale Verfahren finden können", so Fricker. Für den Förster, der auch beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten tätig ist, ist das Ziel, dass der Wald ein Überlebenschance hat. "Wichtig ist, dass der Wald und die Pflanzen wachsen, dass die die ersten zwei Jahre überstehen und dann hoffe ich, dass sie es ohne Gießen schaffen, damit wir den Wald erhalten – auch mit der Schwarzkiefer", betont der Förster.

Neue Bäume bereits gepflanzt

Jetzt wurden nochmals 4.600 Bäumchen nachgepflanzt. Wieder korsische und kalabrische Schwarzkiefern. Diese sollen besser mit Hitze und Trockenheit zurechtkommen. Doch Jürgen Ködel kündigt schon an, dass auch in diesem Jahr wieder bewässert werden wird, wenn der Sommer so heiß und trocken werden sollte wie im vergangenen Jahr.

Das Jahr 2023 – bisher optimal für den Wald

Ein bisschen Hoffnung gibt es aber. Das Jahr 2023 ist für den Wald bisher optimal. Kühl, keine Hitze, immer wieder Regen. Doch auch für den kommenden Sommer planen Jürgen Ködel und der Bauhof Erlabrunn wieder Gießaktionen per Hand. "Wir werden auf jeden Fall die verbliebenen Pflanzen gießen – werden aber deutlich früher anfangen", so der Bauhofleiter im Gespräch mit BR24.