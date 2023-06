Pflanzen statt kleben - wie Freiwillige den Wald klimafit machen

Teilnehmer werden zu Multiplikatoren in Sachen Klimaschutz

Über 85.000 Freiwillige haben seit 1987 beim Bergwaldprojekt teilgenommen. Im Zuge dessen wurden mehr als fünf Millionen Bäume gepflanzt, Hunderte Hektar Wald und Biotope gepflegt, Schutzwälder saniert, viele Wildbäche renaturiert und Dutzende Hochmoore wiedervernässt. Bei jedem Projekt gehen Gruppen in den Wald und bilden sich weiter. Außerdem helfen sie aktiv dabei, Wälder an steigende Temperaturen und Extremwetter anzupassen. Das ist die Idee, die aktueller denn je sei, erklärt Hendrik von Riewel.

Ins Leben gerufen wurde das Projekt von der bayerischen Forstverwaltung. Inzwischen gibt es aber Programme in Wäldern in ganz Deutschland. Bei den Projekten geht es nicht nur darum, den Wald aufzuforsten, sondern besonders um die Weiterbildung in Sachen Umwelt bei den Teilnehmenden. Die Motivation zur Veränderung von Umweltweltproblemen und das neu erlangte Wissen, was mit nach Hause genommen wird, soll auch dem Umfeld der Teilnehmer des Bergwaldprojekts zu Gute kommen, sagt Hendrik von Riewel. Jeder kann so zum Multiplikator werden und einen wichtigen Beitrag leisten.

Schwitzen statt kleben: Auch das Bergwaldprojekt will wachrütteln, aber anders

Das Bergwaldprojekt will wachrütteln, aber versucht das über Aufklärung und eine positive Herangehensweise, das unterscheide sie auch deutlich von der "Letzten Generation". Jedoch das Ziel sei das Gleiche - ein Umdenken in Gesellschaft und Politik erreichen, so Hendrik von Riewel. Als Förster kann er bestätigen: Der Wald leidet und mittlerweile sei es schon fünf nach zwölf.

Er schildert den Teilnehmern, wie dramatisch die Situation etwa im Harz sei. Der Wald sterbe vor unseren Augen und jeder, der da tatenlos zuschaue, mache sich mitschuldig. Die "Klimakleber" seien nur die Konsequenz, meint Janina. Viele Menschen würden sich nicht für die Umwelt interessieren, das sei schade, und letztlich brauche es dann vielleicht solche Aktionen, um die Gesellschaft wachzurütteln. Auch für Sarah ist die Radikalisierung in der Klimadiskussion ein Hilfeschrei. Doch statt sich wo festzukleben, packen die Teilnehmer im Bergwaldprojekt lieber an, um den Wald klimafit zu machen und da spürt jeder am eigenen Leib, wie anstrengend und schweißtreibend Klimaschutz sein kann.