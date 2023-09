Große Waldbrandübung am Hohenbogen

Ablauf des Szenarios "Waldbrand"

Es wird angenommen, dass ein großes Waldstück in der Nähe des Hohenbogens brennt. Ausgelöst durch einen defekten Traktor. Ab jetzt heißt es für die Einsatzkräfte genau planen. Über Nacht erstellen, laut Michael Stahl, die Einsatzkräfte einen Plan, wo am Samstag mit einem großen Löschangriff versucht wird, das vermeintliche Feuer in Griff zu bekommen.

Insgesamt sind über 800 Einsatzkräfte an der Waldbrandübung beteiligt. Mit dabei sind nicht nur regionale Feuerwehren und Hilfsdienste, auch Wehren aus den Landkreisen Freyung-Grafenau und Main-Spessart machen mit, genauso wie die tschechische Feuerwehr. Denn gerade in Grenznähe müssen beide Länder gut zusammenarbeiten können. Das ganze Spektakel kann jeder beobachten, wenn er will. Das Gelände ist frei zugänglich und dieses Mal sind Zuschauer erlaubt.