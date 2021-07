Schusswaffen: Besitzer in Bayern nur alle 23 Jahre kontrolliert

Innenminister Herrmann sieht Änderungsbedarf

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) räumt gegenüber dem BR-Politikmagazin Kontrovers ein: Alle 23 Jahre sei "nicht zufriedenstellend". Man werde das jetzt noch mal überprüfen "und Hinweise darauf geben, dass eine entsprechende Kontrollpraxis erfolgen muss."

Die Fraktionschefin der Grünen im Landtag, Katharina Schulze, sagte mit Blick auf die Zahlen, dies sei "nicht hinnehmbar". Das Waffengesetz müsse konsequent angewendet werden und dazu gehöre auch, dass regelmäßig kontrolliert werde. Waffenbesitzkarten sind Voraussetzung für den Erwerb und Besitz von Schusswaffen. Die Landkreise und kreisfreien Städte kontrollieren die sichere Aufbewahrung von Waffen und Munition.

Die Erhebung des BR zeigt weiter: Die Corona-Pandemie hat die Situation noch mal deutlich verschärft. Von 2019 auf 2020 gingen die Kontrollen um mehr als die Hälfte auf 4.162 zurück. 21 Behörden haben im Pandemie-Jahr keine Kontrollen durchgeführt. Seitdem hat sich die Lage kaum verändert: Stand Juli 2021 kontrollieren 39 Prozent der Behörden immer noch nicht.

Kommunen beklagen Personalmangel in Waffenbehörden

Die Unterschiede zwischen den Landratsämtern waren dabei auch schon vor Corona enorm: Während Bamberg angibt, 44 Prozent seiner Waffenbesitzkarteninhaber innerhalb des Jahres 2019 überprüft zu haben, haben die Landkreise Aschaffenburg, Oberallgäu und Ansbach 2019 gar nicht kontrolliert. Die entsprechenden Kommunen begründen dies mit Personalmangel, Umstrukturierungen in den Behörden und Zusatzarbeit durch Änderungen im Waffenrecht. Tatsächlich geben mehrere Landkreise und kreisfreien Städte auf BR-Anfrage an, derzeit nicht einmal eine Vollzeitstelle in ihrer Waffenbehörde zu haben.

Grünen-Fraktionschefin Schulze fordert Konsequenzen. Die Behörden bräuchten mehr Personal, denn es gebe keine effektive Kontrolle: "All das, was das Gesetz eigentlich will, vollzieht der Freistaat Bayern in diesem Fall nicht". Innenminister Herrmann betont allerdings: Es sei Sache des Landrats und des Oberbürgermeisters, wofür dieser seine Personalien einsetze. Das Ministerium werde die Kommunen darauf hinweisen, dass eine entsprechende Personalausstattung erfolgen müsse. "Ich glaube, dass jeder Landrat weiß, wie wichtig dieses Thema ist", so Herrmann.