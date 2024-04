Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Arzt in Inn-Salzach-Klinikum erstochen

Tödlicher Vorfall im Inn-Salzach-Klinikum in Wasserburg am Inn: Am Montagabend wurde ein Arzt auf dem Gelände der Klinik niedergestochen. Er starb noch vor Ort. Ein 40 Jahre alter Mann wurde verhaftet - er gilt als dringend tatverdächtig.