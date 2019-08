Fernkälte funktioniert ähnlich wie Fernwärme: Wasser wird in einem Wasserkreislauf hin und her transportiert. Auf dem Hinweg wird es in einer Kältezentrale abgekühlt und per Rohrleitung an Verbraucher geliefert. Auf dem Rückweg wird Abwärme in parallel verlaufenden Leitungen vom Verbraucher zur Kältezentrale transportiert, abgekühlt und wieder ausgeliefert. Seit 2011 haben die Stadtwerke München im Großraum München mehr als 24 Kilometer Fernkälteleitung verlegt.

Kältezentrale unterm Stachus

Das kalte Herz der Stadt schlägt unter dem Karlsplatz, meist Stachus genannt - nach einem legendären verschwundenen Wirtshaus. Tief in der Erde liegt die erste Kältezentrale des Innenstadtnetzes mit einer Kälteerzeugungsleistung von zwölf Megawatt. In der Zentrale gibt es zudem neun Herzschrittmacher: große Eisspeicher, die bei Bedarf zugeschaltet werden können. Bislang wurden 15 Kilometer Rohrleitungen wie Blutgefäße vom Hauptbahnhofplatz zum Stachus, Marienplatz, Odeonsplatz und Ottoplatz verlegt, um Gebäude in der Innenstadt zu kühlen. Angezapft wird dafür eine Ader in vier Metern Tiefe: der unterirdisch fließende Westliche Stadtgrabenbach.

München war früher ein Klein-Venedig

Bis zum Jahr 1900 war die Innenstadt Münchens durchzogen von einem Netz aus Flüssen. Sie wurden im Mittelalter aus der Isar abgezweigt, um die Stadtbewohner mit Wasser zu versorgen. Fast alle Bäche wurden inzwischen trocken gelegt - bis auf den Westlichen Stadtgrabenbach, der einst an der westlichen Stadtmauer von München entlang floss. Seit Jahren wird in München diskutiert, ob ein Teil der zugeschütteten Flüsse wiederbelebt werden soll, um das Stadtklima positiv zu beeinflussen.

Vorteil von Fernkälteanlagen

Klimanalagen in der Stadt sind keine Option, weil sie viel Strom fressen und die Außenluft aufheizen. Damit verschärfen sie das Hitze-Problem in Städten. Eine zentrale Kühlanlage in der Innenstadt hat den Vorteil, dass nicht jedes Haus ein eigenes Kühlsystem anschaffen muss. Das spart Strom und Platz. Momentan versorgen die Stadtwerke knapp 30 Einzelhandels-, Wohn- und Bürohäuser mit Kälte. Seit 2018 gibt es zwei weitere Kältezentralen in München, in der Herzogspitalstraße und am Odeonsplatz. Das Innenstadtnetz wird derzeit ins Tal erweitert.