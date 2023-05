Vom Pech verfolgt: Eine Chronik der Hammelburger Storch-Dramen

Gierig strecken sie ihre Schnäbelchen nach oben, warten darauf, dass sie auch einen Happen abbekommen: Es sind vier kleine Storchenküken, die in der unterfränkischen Kleinstadt Hammelburg zur Welt gekommen sind. Geduldig wendet sich der Storchenvater einem nach dem anderen zu und verfüttert die Speisen, die er auf seiner Futtersuche ergattern konnte. Es sind friedliche Szenen, die sich aktuell auf dem Hammelburger Mönchsturm beobachten lassen - doch tatsächlich folgen sie auf eine lange Reihe regelrechter Storchendramen.

Die Hammelburger und ihre Störche

Dabei war die Freude in Hammelburg zunächst groß, als sich der Storch im Jahr 2009 dort angesiedelt hat, erzählt der Hammelburger Christian Fenn – das erste Mal nach 70 Jahren. Da Störche für die Nahrungssuche Feuchtgebiete benötigen, war das in der trockenen Region rund um Bad Kissingen eher ungewöhnlich. Seitdem ist der Storch zu einer Art Symbol für den Ort geworden. Zusätzlich beflügelt wurde das Interesse durch eine Storchen-Cam, mit der Christian Fenn rund um die Uhr eine Videoaufnahme des Storchennests ins Internet überträgt.

Gewalt in der Ehe? Ein Unglück folgt dem nächsten…

In den nächsten Jahren folgte dann aber eine Aufregung der nächsten. "Wir schaffen es einfach jedes Jahr, irgendein Drama hinzubekommen", erzählt Fenn. Bereits im ersten Jahr starben die beiden Nachkommen der Störche am Aspergillus Schimmelpilz, der die Lunge der Tiere befallen kann. Später galt das Drama dem Storchenpaar selbst: Das Storchenmännchen attackierte das Weibchen so stark, dass dieses oft minutenlang reglos am Boden lag, erzählt Fenn: "Wie Gewalt in der Ehe sah das aus!"

Der Blitzschlag von Hammelburg: Waisen-Küken von Hand aufgezogen

Nachdem sich drei Jahre lang überhaupt keine Störche mehr in Hammelburg niedergelassen hatten, waren die Hammelburger 2021 froh über eine neue Storchenfamilie: Drei Storchenküken waren damals geschlüpft, bevor die nächste Tragödie folgte: Ein Blitz schlug direkt in den Mönchsturm ein und tötete den damaligen Mutterstorch. Der Vater floh und ließ die drei Jungstörche zurück. Die Hammelburger wurden deswegen selbst aktiv und päppelten die Tiere erfolgreich per Hand auf.

Vielleicht könnte eines der diesjährigen Elternteile sogar ein Jungstorch von damals sein. Dass Störche zurück an ihren Geburtsort kommen, sei durchaus denkbar, erzählt Elisabeth Assmann vom BUND Naturschutz in Bad Kissingen. Da die Störche jedoch nicht beringt sind, sei das aber nicht eindeutig nachzuweisen.