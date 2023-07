Vom Internet abgehängt: Verein hilft Senioren in Würzburg

Langsam tippt Helmut Sauer auf seinem Tablet herum. Er will sich ein Deutschlandticket kaufen, denn am Schalter, wo der 81-Jährige sich sonst seine Fahrkarten holt, ist das nicht möglich. "Stattdessen soll ich es online kaufen", wundert sich der Rentner aus Würzburg. "Und dann stehe ich natürlich da!" Dabei hat Helmut Sauer sich sogar ein Tablet angeschafft, doch die Handhabung fällt ihm oft schwer. Murmelnd liest er sich die vielen Ergebnisse seiner Google-Suchanfrage durch. Von verschiedenen Apps ist die Rede und dann wird auch noch nach einem Aktionscode gefragt. Entschlossen klappt der Rentner sein Gerät zu. "Da komme ich nicht weiter", lacht er, "da muss ich ins Internetcafé."

Zunehmende Digitalisierung: Senioren fühlen sich abgehängt

So wie Helmut Sauer geht es heutzutage vielen Senioren. In seiner Altersgruppe ist er sogar einer der wenigen, die sich überhaupt mit dem Internet auseinandersetzen. Laut einer aktuellen Studie des Bundesseniorenministeriums nutzen zwei Drittel aller Menschen über 80 das Internet überhaupt nicht. Auch bei den 65- bis 74-Jährigen waren laut statistischem Bundesamt 17 Prozent noch nie online. Dabei ist das für viele Alltagsaufgaben dringend erforderlich. Von Bankgeschäften bis hin zur Vereinbarung eines Arzttermins: Vieles läuft heute rein digital. Einige Senioren fühlen sich davon zunehmend unter Druck gesetzt, so die Verbraucherzentrale Bayern. Vielen fehle das Vertrauen in Internet-Angebote und vor allem in die eigene Medienkompetenz.

Von Senioren für Senioren: Internetcafé in Würzburg

In Würzburg bietet eine Initiative Unterstützung an: Jeden Dienstagvormittag und Mittwochnachmittag organisiert der Verein "Internet von Senioren für Senioren" ein Internetcafé, in dem Ehrenamtliche bei der Bewältigung digitaler Herausforderungen helfen. Mit Unterstützung der Stadt Würzburg ist der Verein dafür im Caritas-Seniorenzentrum St. Thekla eingemietet.

Rentner Helmut Sauer ist immer wieder dort, wenn er mit seinem Tablet nicht weiterkommt. Zwei andere Senioren sitzen bereits an den Tischen, als er den Raum betritt. Außerdem vier ehrenamtliche Helfer.

Herausforderung Englisch: Ältere Ehrenamtliche können Schwierigkeiten nachvollziehen

Das Besondere am Konzept: Es ist von Senioren für Senioren gedacht. Die ehrenamtlichen Helfer seien alle bereits selbst im Ruhestand und könnten erste Berührungsängste daher noch gut nachvollziehen, erklärt Peter Wisshofer, Vorstand des Vereins.

Zum Beispiel, dass es oft allein schon an den Begrifflichkeiten scheitert. "Wir hatten halt keine Fremdsprache in der Schule", meldet sich Margarete Rodamer zu Wort, eine 82-jährige Besucherin des Internet-Cafés. "Diese englischen Wörter – das sind für uns alles böhmische Dörfer!" Rodamer hat zuhause gar kein Internet. Nun braucht sie aber eine Mail-Adresse, um sich bei einer Klinik registrieren zu können. Geduldig übersetzt ihr eine Mitarbeiterin, was mit "Log In" und "Link" eigentlich gemeint ist.