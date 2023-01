Meisterausbildung bald kostenlos: Handwerkskammer hocherfreut

Die Handwerkskammer für München und Oberbayern begrüßt den Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder, die Ausbildung zum Meister in Industrie und Handwerk in Bayern kostenlos zu machen. Wie Sprecher Jens Christopher Ulrich dem BR sagte, sei es ein weiterer Schritt zur Gleichwertigkeit von dualer beruflicher und akademischer Bildung. Das sei der Handwerkskammer ein großes Anliegen.

Handwerksberufe dadurch attraktiver machen

Außerdem erhoffe man sich, so Ulrich weiter, damit wieder mehr junge Leute für eine berufliche Ausbildung zu gewinnen. Denn: Vor ein paar Jahren war es zum ersten Mal so, dass es mehr Studien- als Ausbildungsanfänger gegeben hat. Gleichzeitig wünschen sich die oberbayerischen Interessensvertreter, dass die personenbezogene Förderung wie das Meister-Bafög bei der Meisterausbildung weiter verbessert werde.

Söder hatte seine Ankündigung bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz gemacht. Es sei ungerecht, dass ein Studium kostenfrei sei, aber ein Meister was koste. "Diese Ungerechtigkeit müssen wir ändern", wurde er von Teilnehmenden zitiert. Der Freistaat wäre das erste Bundesland, in dem angehende Meister in Industrie und Handwerk dann für ihre Weiterbildung kein Geld mehr zahlen müssten.

Kosten von rund 100 Millionen Euro für den Freistaat

Ab wann dies konkret möglich werde, blieb offen. Dem Vernehmen nach werde 2024 angepeilt, die Details müssten aber noch ausgearbeitet werden. Es sei mit Kosten für den Staatshaushalt von rund 100 Millionen Euro zu rechnen.

Bisher bekommen angehende Meister in Bayern nur einen Bonus von 2.000 Euro für erfolgreiche Prüfungen ausgezahlt, die nach dem 31. Mai 2019 in Bayern abgelegt wurden. Ziel sei es, die Meisterausbildung mit dem Masterabschluss an den Hochschulen gleichzusetzen und so den Fachkräftemangel zu bekämpfen, hieß es.

mit Material von dpa