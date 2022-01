Vom Filmtheater zum Tonstudio: Das alte Ankerkino geht neue Wege

Es gehört wohl zu den schönsten Kinos in Bayern: Das Ankerkino am Stadtplatz von Burghausen. Schon seit 1953 werden hier ausgewählte Filme abseits des Mainstreams gezeigt. Das Herzstück des Kinos, der Ankersaal, steht unter Denkmalschutz. An der Decke des Saals befindet sich seit über einem halben Jahrhundert ein buntes Deckenfresko vom Burghausener Künstler Fritz Junghans.

Ein Kino für Genießer und Liebhaberinnen

Mit den frisch renovierten, gemütlichen samtig-roten Kinosesseln und den blauen, stoffbespannten Wänden im Stil der Fünfzigerjahre ist das Filmtheater auch heute noch ein Kino für Genießer und Liebhaberinnen. Eine davon ist Sophie Voit. Die Burghauserin war 1966 als kleines Mädchen zum ersten Mal mit ihrer Mutter im Ankerkino und verbindet viele schöne Erinnerungen mit dem Gebäude.

"Die besondere Atmosphäre ist für mich vom Stadtplatz den Durchgang rein zu gehen in ein eher dunkles Haus. Und dann mit den Lichtern und mit dem Blick in die Welt einen ganz weiten Horizont zu bekommen." Sophie Voit, Stammgästin im Ankersaal

Historisches Kino wird zum Tonstudio für regionale Musiker

Die Leinwand im Ankersaal ermöglicht vorerst aber keine weiten Einblicke mehr. Bereits seit Herbst vergangenen Jahres finden im Ankersaal weder Kinovorführungen noch Lesungen oder Kabarett-Veranstaltungen statt. Wieder einmal, obwohl es dieses Mal nicht an dem von der Staatsregierung verhängten Lockdown liegt wie im Frühjahr 2021. Das Kino ist geschlossen, weil es sich unter den derzeitigen Corona-Auflagen – mit maximaler Auslastung von 25 Prozent, "2G plus", Mindestabstand und Kontrollen - für den kleinen Veranstaltungssaal einfach nicht mehr rentiert, den Betrieb aufrecht zu halten.

Damit der Ankersaal dennoch nicht monatelang leer und die neu eingebaute Ton- und Lichttechnik nicht ungenutzt bleibt, hat sich die Stadt Burghausen etwas einfallen lassen und das Kino kurzerhand zum Tonstudio für heimische Musikerinnen und Musiker gemacht.