Viechtach: Acht Kühe durch Blitzeinschlag auf Weide gestorben

In Niederbayern sind Polizeiangaben zufolge acht Kühe durch einen Blitzeinschlag getötet worden. Das Gewitter ging am Mittwochnachmittag bei Viechtach im Kreis Regen runter.

Feuchte Wiese leitet Blitz

Der Blitz sei auf einer Weide in einen Baum eingeschlagen und habe ihn zweigeteilt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Tiere hätten bei dem Unwetter am Mittwochnachmittag vermutlich unter diesem Baum Schutz gesucht. Die feuchte Wiese habe den Blitz in einem Umkreis von fünf bis zehn Metern im Boden weitergeleitet und die umstehenden Kühe getroffen, so die Polizei. Der Schaden für den Landwirt liege im unteren fünfstelligen Bereich.

Richtiges Verhalten bei Gewitter

Die Reaktion der Kühe, sich unter einen Baum zu stellen, war keine gute Idee: Ist ein Sturm angesagt, sollte man nicht Spazieren, Joggen oder gar Wandern gehen. Doch was, wenn man trotzdem unterwegs von einem Unwetter überrascht wird? Am besten sollten Sie so schnell wie möglich Schutz in einem stabilen Gebäude suchen. Denn im Freien könnte man von Gegenständen getroffen werden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) rät allerdings, bei starken Stürmen Räume mit großen Deckenspannweiten wie zum Beispiel Sporthallen zu meiden.

Nicht nur Bäume, auch Berggipfel, Türme, Masten und Antennen sollten Sie aufgrund der Gefahr von Blitzeinschlägen meiden. Auch an Zäune sollte man sich nicht lehnen. Außerdem sollten Sie mindestens 50 Meter Abstand zu Überlandstromleitungen halten. "Vermeiden Sie bei Gewitter die Berührung von Gegenständen mit Metallteilen, wie Regenschirme und Fahrräder", heißt es auf der Website des BBK.

Draußen in die Hocke gehen oder auf den Boden legen

Gibt es zum Beispiel bei einer Wanderung keine Schutzmöglichkeit, dann sollte man sich bei Hagel mit dem Gesicht auf den Boden legen und Kopf und Nacken mit den Händen schützen. Wenn bei Gewitter kein schützendes Gebäude in Sicht ist, rät das BBK dazu, sich mit eng zusammen stehenden Füßen, möglichst in einer Mulde, auf den Fußballen in die Hocke zu begeben.

Im Auto ist man bei Gewitter im Prinzip sicher. Jedoch sollte man keine blanken Metallteile berühren. Auch in tiefgelegene Straßenabschnitte wie Unterführungen sollte man nicht fahren. Diese könnten schnell überschwemmt werden. Überhaupt sollte bei Gewitter die Nähe von Gewässern vermieden werden.