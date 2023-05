Videos in Duschen: Kinderpornoverdacht bei Domsingknaben

Die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg ermittelt gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der Augsburger Domsingknaben wegen des Verdachts der Kinderpornografie. Wie die Diözese Augsburg heute mitteilte, sei die Institution der Augsburger Domsingknaben von den Ermittlungsbehörden in Augsburg und Bamberg als Zeugin angehört worden. Unter Verdacht steht der ehemalige Assistent des Kulturmanagers, der verdeckt Kinder und Jugendliche gefilmt und fotografiert haben soll, unter anderem auch Sänger der Domsingknaben. In einem Fall wird auch wegen sexuellen Missbrauchs an einem damals 13 Jahre alten Buben ermittelt.

Verdächtiger hat fünf Jahre bei Domsingknaben gearbeitet

Der kaufmännische Geschäftsführer der Domsingknaben, Leonhard Fitz, bestätigte dem BR, dass sich die Fälle auf einen Zeitraum zwischen 2017 und 2020 beziehen. Der Verdächtige habe insgesamt fünf Jahre bei den Domsingknaben gearbeitet, sei in dieser Zeit auch bei Konzertfahrten der Sänger als Begleitperson dabei gewesen. Aufgeflogen war der heute 25 Jahre alte Mann im Zuge eines anderen Ermittlungsverfahrens in Großbritannien. Auf einem bei ihm gefundenen Datenträger hätten sich auch Aufnahmen gefunden, die die Ermittler nach Augsburg führten.

Augsburger Domsingknaben überrascht von Ermittlungen

Die Institution Domsingknaben sei daraufhin als Zeugin befragt worden. Man sei "überrascht und überrumpelt" gewesen, so Fitz, auch, weil man die Taten nicht habe verhindern können. Selbst die in Augsburg zuständige Ermittlerin aber habe eine so hohe kriminelle Professionalität bei dem Verdächtigen ausgemacht, dass man die Taten nicht habe mitbekommen können.

Die Eltern der Betroffenen seien bereits seit den ersten Verdächtigungen im Oktober 2022 informiert worden, mit Rücksicht auf die Opfer habe man die Öffentlichkeit erst jetzt informiert, so die Domsingknaben.

Ermittlungen gegen Verdächtigen laufen seit Jahren

Auf Rückfrage bestätigt die Bamberger Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen. Das "Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet" führt danach gemeinsam mit der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg seit August 2020 ein Ermittlungsverfahren - zunächst wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Schriften gegen den mittlerweile in Dresden wohnenden Mann.

Polizei findet bei Verdächtigem Hunderte kinderpornografische Bilder

Ende September 2020 wurde seine Wohnung durchsucht, mehrere - teilweise verschlüsselte - Computer und Smartphones wurden sichergestellt. Bei der anschließenden Auswertung der sichergestellten Geräte seien auf einem unverschlüsselten Smartphone 378 kinderpornografische Bilder festgestellt worden. Die Videoaufnahmen zeigten Kinder und Jugendliche in Duschen oder Toiletten. Aufgrund der abgebildeten Räumlichkeiten sei schnell der Verdacht entstanden, dass es sich bei den heimlich gefilmten Kindern und Jugendlichen um ehemalige oder aktuelle Mitglieder des Chores handle.

Betroffene sind als Zeugen vernommen worden

In der Folge sei dann aufwendig versucht worden, diese Personen zu identifizieren und anschließend als Zeugen zu vernehmen. Ermittelt werde nun auch wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen in mehreren Fällen. 34 Betroffene seien identifiziert, einige noch nicht. In einem Fall habe sich aus einer Vernehmung eines Geschädigten der Verdacht eines sexuellen Missbrauchs eines zur mutmaßlichen Tatzeit 13-jährigen Jungen in einer Wohnung des Beschuldigten in München im Jahr 2017 ergeben. Anhaltspunkte für weitere Sexualstraftaten lägen bislang nicht vor.