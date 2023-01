Kinderpornografie - Der Kampf der Ermittler

Fälle von Kinderpornografie im Netz: Zahlen steigen

In der Asservatenkammer des ZKI liegen etliche Datenträger, die Teubel und ihr Team beschlagnahmt haben: Laptops, Computertürme, Festplatten. Auf ihnen sind Millionen Video- und Fotodateien gespeichert, die schweren sexuellen Missbrauch von und Gewaltverbrechen an Kindern und sogar Babys zeigen. Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern in Fotos und Videos werden von Tätern heute fast nur noch online getauscht.

Bei der Teambesprechung der Ermittler geht es deswegen häufig um die zentrale Frage: Wie können gelöschte Daten sichtbar gemacht werden? Die Verfahrenszahlen explodierten seit mehreren Jahren, sagt Behördenleiter Thomas Goger. Das habe sicherlich auch mit der Digitalisierung zu tun. Und es gäbe noch einen zweiten großen Trend, sagt er: "Das Material, das man findet, wird immer schlimmer, wird immer härter. Die Kinder werden immer jünger."