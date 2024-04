Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Brand im ehemaligen Freizeit- und Tenniscenter in Germering

In einem ehemaligen Freizeit- und Tenniscenter in Germering bei München ist am Mittwochnachmittag Feuer ausgebrochen. Anwohner wurden wegen des Rauchs gebeten, Türen und Fenster zu schließen. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar.