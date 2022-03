Verdacht bestätigt: Vogelgrippe in Landshut nachgewiesen

In Landshut ist in einem Gehege Vogelgrippe nachgewiesen worden. Vorsorglich wurden die Tiere aufgestallt und die Bereiche um das betroffene Gelände gesperrt. Geflügelhalter in Stadt und Landkreis sind zu besonderer Vorsicht aufgerufen.