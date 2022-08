Verbreitung von Gewaltvideos? Ermittlungen gegen Drachenlord

Gegen den sogenannten Drachenlord aus Emskirchen im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim wird nun offenbar wegen des Verdachts auf Verbreitung von gewalt- oder tierpornografischer Inhalte ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigte auf BR-Anfrage einschlägige Ermittlungen, jedoch nicht, dass sich der Verdacht gegen Rainer Winkler alias den Drachenlord richtet.

Drachenlord berichtete selbst über Ermittlungen

Winkler selbst hatte auf seinem Youtube-Kanal in zwei Videos Ende Juli die neuen Vorwürfe thematisiert. Demnach wurden ihm sämtliche technische Geräte wie Computer und Datenträger beschlagnahmt. Rainer Winkler bestreitet, tierpornografische Inhalte verbreitet zu haben. In seinem - laut eigener Aussage - "speziellem Forum" habe er allerdings Videoinhalte geteilt, die einen Fetisch bedienen würden. Dass diese Videos gewaltverherrlichend seien, hätte er allerdings im Videopost klar gekennzeichnet.

Umstrittene Berühmtheit Rainer Winkler alias Drachenlord

Rainer Winkler genießt unter seinem Pseudonym Drachenlord eine umstrittene Berühmtheit. Er polarisiert aufgrund seiner Aktivität auf YouTube und zog viele sogenannte Hater in seinen ehemaligen Heimatort Altschauerberg, einen Ortsteil von Emskirchen. Erst im März war er wegen Körperverletzung in mehreren Fällen vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Sein Haus in Altschauerberg ist mittlerweile verkauft und wurde abgerissen. Winkler hat derzeit keinen festen Wohnsitz und reist durch Deutschland.