Vandalismus: Unterricht in Schule von Steinwiesen ausgefallen

Stühle und Tische sind umgestoßen, Gegenstände von den Wänden gerissen: Wegen Vandalismus ist am Montag der Unterricht an der Grund- und Förderschule Steinwiesen im Landkreis Kronach ausgefallen. Die Polizei spricht von "massiven Verwüstungen" und schätzt den Sachschaden auf mindestens 40.000 Euro. Das genaue Schadensbild stehe aber noch nicht fest, so die Ermittler.

Mit Hammer gewaltsam Zutritt zur Schule verschafft

Wie die Polizei weiter mitteilt, sollen zwei zwölf und 13 Jahre alte Schüler am Sonntag zunächst den Nothammer aus einem in der Nähe geparkten Bus entwendet haben, dessen Türen aufgrund eines Defekts unverschlossen war. Mit dem Hammer verschafften sich die beiden Zutritt zum Schulgebäude und randalierten in den Klassenzimmern, heißt es in der Mitteilung weiter. Eine Reinigungskraft hörte verdächtige Geräusche und verständigte die Polizei.

Nach anfänglichem Leugnen räumen zwei Schüler die Tat ein

Die Beamten entdeckten die beiden mutmaßlichen Täter hinter dem Schulgebäude. Sie hätten zunächst die Verwüstungen geleugnet, dann aber die Tat eingeräumt. Außerdem gaben sie an, dass ein Kumpel von ihnen bei den Verwüstungen mitgemacht habe.

Wie die Grundschule Steinwiesen auf ihrer Homepage mitteilt, findet ab morgen der Unterricht wieder normal statt.