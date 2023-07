Millionenschaden: Unbekannte verwüsten Berufsschule in Rosenheim

Die Polizei spricht von einem "unverständlichen Vandalismus": In einer Berufsfachschule in Rosenheim haben Unbekannte einen Schaden von rund einer Million Euro verursacht.

Geräte, Fußböden und Türen beschädigt

Nach bisherigen Erkenntnissen drehten die Täter die Wasserhähne in den drei Stockwerken der Schule auf und fluteten so über Nacht das Gebäude und angrenzende Objekte. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Außerdem verklebten sie in der Nacht zu Samstag demnach sämtliche Türschlösser mit Sekundenkleber. Dadurch seien Arbeitsmaschinen, Mauerwerk, Fußböden und Zimmertüren beschädigt worden. Die Hintergründe der Tat sind völlig unklar.