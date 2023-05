Eishockey-WM: Deutschland verliert Finale und holt Silber

Silber für das DEB-Team: Die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis musste sich in einem dramatischen Finale dem Favoriten Kanada geschlagen geben. Für Deutschland war die WM-Silbermedaille der größte Erfolg seit 70 Jahren. Kanada konnte sich über den 28. WM-Titel freuen.

JJ Peterka bringt DEB-Team in Führung

Das DEB-Team kam super rein und belohnte sich in Minute acht mit dem Treffer durch den ehemaligen Münchner JJ Peterka zum 1:0 (8.). Das Tor hielt auch der Coaches-Challenge der Kanadier stand. Doch die Ahornblätter schlugen eiskalt zurück. Nach einem kleinen Fehler in der deutschen Hintermannschaft traf Sammy Blais zum Ausgleich (11.). In der Folge war Kanada etwas besser und erhöhte den Druck, Deutschland schaffte es aber immer wieder selbst für Entlastung zu sorgen und kam auch zu Abschlüssen.

Kanada kontert Deutschland erneut

Im zweiten Drittel waren die Kanadier besser und zwangen dem Team von Trainer Harold Kreis etwas mehr ihr Spiel auf. Der neunmalige Olympiasieger dominierte lange, ohne die ganz großen Torchancen zu haben. Aus dem Nichts traf dann Daniel Fischbuch zur erneuten Führung für das DEB-Team (34.). Doch wieder schlug Kanada, diesmal in Überzahl, kurz darauf zurück und kam durch Lawson Crouse zum Ausgleich (38.).

Kanada zu stark im letzten Drittel

Im letzten Drittel schockte erneut Sammy Blais das deutsche Team mit seinem Treffer zum 3:2 (45.). Deutschland lief in der Folge an und fing sich einen Konter und das 2:4 aus deutscher Sicht. Tyler Toffoli stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Harold Kreis nahm in der Schlussphase Goalie Matthias Niederberger vom Eis und brachte den sechsten Feldspieler. Und so konnte Scott Laughton in der Schlussminute den Deckel per Empty-net-goal draufmachen.