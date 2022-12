Odessa nach Drohnenangriffen wohl für Monate ohne Strom

Nach den jüngsten russischen Drohnenangriffen auf die südukrainische Hafenstadt Odessa ist die Stromversorgung weitgehend zusammengebrochen. "Odessa und fast die gesamte Oblast bleiben ohne Licht", heißt es in einer am Samstagabend vom Stromversorger verbreiteten Mitteilung.

Die Reparatur des schwer beschädigten Stromnetzes könnte länger dauern. "Es geht nicht um Tage oder Wochen, vielmehr werden zwei bis drei Monate nicht ausgeschlossen", zitierte die Staatsagentur Unian weiter aus der Mitteilung. Den Bewohnern wurde empfohlen, nach Möglichkeit die Stadt vorübergehend zu verlassen.

Mehrere Energieanlagen zerstört

Gouverneur Maxym Martschenko hatte zuvor mitgeteilt, mehrere Energieanlagen seien gleichzeitig zerstört worden, deshalb gebe es nur noch Strom für essenzielle Einrichtungen wie Krankenhäuser, Geburtskliniken, Pumpstationen oder Kraftwerke. Der Energieversorger DTEK teilte auf Facebook mit, das Ausmaß der Zerstörung sei gewaltig. Reparaturteams würden mit den Arbeiten beginnen, sobald das Militär die Freigabe dafür gebe.

Angriffe mit Kampfdrohnen und Raketen

Russland hatte Odessa in der Nacht zum Samstag nach Darstellung des ukrainischen Militärs mit mehreren Kampfdrohnen aus iranischer Produktion angegriffen. Mehrere Drohnen seien von der Flugabwehr abgeschossen worden. Vor der russischen Invasion der Ukraine, die am 24. Februar begann, lebten in Odessa mehr als eine Million Menschen.

Nach einer Reihe von Niederlagen an der Front und mit dem einbrechenden Winter hatte Russland mit den Angriffen auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine begonnen. Am vergangenen Montag starteten die russischen Streitkräfte eine erneute Angriffswelle mit Raketen. Am schwersten betroffen waren dabei die Regionen im Süden des Landes, wie die Regierung in Kiew am Freitag mitteilte.

International stoßen die russischen Angriffe auf die zivile Energieversorgung der Ukraine, die Millionen von Menschen bei eisigen Temperaturen ohne Strom und Heizung lassen, auf scharfe Kritik.

Mit Informationen von dpa, AP, Reuters, AFP