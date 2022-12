Ukraine-Ticker: Biden sichert Selenskyj weitere Unterstützung zu

11.11 Uhr: Bericht - Polen drängt auf Enteignung von Rosneft Deutschland

Die polnische Regierung pocht als Voraussetzung für Öllieferungen an die Raffinerie Schwedt auf eine Enteignung des Mehrheitseigners, des russischen Ölkonzerns Rosneft. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Regierungskreise. Ihren Standpunkt habe die polnische Seite zuletzt bei einem Gespräch in Berlin am Donnerstag klargestellt. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums erklärte auf "Handelsblatt"-Anfrage: "Wir werten die Gespräche jetzt innerhalb der Bundesregierung aus und rechnen mit einer Entscheidung derzeit bis Ende der Woche."

Die PCK-Raffinerie in Schwedt gehört mehrheitlich Rosneft, die Bundesregierung hatte die deutsche Rosneft-Tochter im September unter Treuhandverwaltung gestellt. Ab dem Jahreswechsel verbietet die Regierung Öllieferungen aus Russland - Öl soll dann über den Hafen Rostock und über Polen geliefert werden. Polen reiche die Treuhandverwaltung nicht, berichtete das "Handelsblatt". Denkbar sei, dass Polen Lieferungen ab Januar zusage und die Enteignung nach dem März stattfinde. Laut "Handelsblatt" hat Polen Interesse geäußert, über den Mineralölkonzern Orlen selbst bei PCK einzusteigen.

10.33 Uhr: G7-Chefs beraten am Nachmittag in Videokonferenz

Die G7-Staats- und Regierungschefs werden sich am Montagnachmittag in einer Videoschalte beraten. Thema dürfte dabei unter anderem die Lage in der Ukraine sein. Die Bundesregierung lud zu einer anschließenden Pressekonferenz mit Kanzler Olaf Scholz ein. Deutschland hat noch bis Jahresende den Vorsitz in der Gruppe der wichtigsten Industrieländer. Der Gruppe gehören die USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien, Kanada und Japan an.

10.16 Uhr: Moskau - USA verhalten sich nicht konstruktiv

Die USA zeigen sich Russland zufolge nicht konstruktiv, was Gespräche zwischen den beiden Ländern angeht. Istanbul biete sich als möglicher Verhandlungsort an, zunächst müssten die USA aber mehr Willen aufbringen, sagte der stellvertretende Außenminister Sergej Werschinin in Moskau. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat bereits mehrfach als Vermittler zwischen Russland und den USA fungiert.

09.10 Uhr: Ukraine - Hafen von Odessa nimmt Betrieb wieder auf

Der Hafen von Odessa nimmt den Betrieb wieder auf, das gab ein Sprecher des ukrainischen Infrastrukturministeriums bekannt. Nach einem russischen Angriff auf die Energieversorgung der Region musste der Hafenbetrieb vorübergehend eingestellt werden.

08.41 Uhr: EU-Außenbeauftragter - Noch keine Einigung bei 9. Sanktionspaket

Die EU-Mitgliedsländer haben sich noch nicht auf ein neuntes Sanktionspaket für Russland geeinigt. Es gebe noch offene Fragen, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell vor einem Treffen der EU-Außenminister. Er hoffe, dass diese noch am Montag oder am Dienstag geklärt würden.

08.27 Uhr: London - Russland fehlt die Schlagkraft für Eroberungen in der Ukraine

Russland verfügt nach britischer Einschätzung derzeit nicht über Fähigkeiten für Eroberungen in der Ukraine. Russland halte zwar weiter an seinem Minimalziel - vollständige Kontrolle über die süd- und ostukrainischen Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja - fest, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. "Es ist jedoch derzeit unwahrscheinlich, dass die russische Strategie ihr Ziel erreicht", hieß es unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse. Die russischen Truppen seien derzeit kaum in der Lage, zuletzt verlorene Gebiete zurückzuerobern. Es sei "unwahrscheinlich, dass die russischen Bodentruppen in den nächsten Monaten operativ bedeutende Fortschritte machen".

08.12 Uhr: Handel mit Russland bricht massiv ein

Die Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges wirken sich massiv auf den Handel Deutschlands mit Russland aus. Während die deutschen Warenexporte im Oktober insgesamt um 11,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen, sanken die Exporte nach Russland laut Statistischem Bundesamt um 59,5 Prozent auf 1 Milliarde Euro. Demgegenüber stiegen die Ausfuhren in das wichtigste Zielland, die USA, auf 13,8 Milliarden Euro.

Nach Deutschland importiert wurden im Oktober 2022 insgesamt Waren im Wert von 130,1 Milliarden Euro - 19,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Importe aus Russland sanken hingegen wertmäßig um 38,5 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Dieser Rückgang wäre ohne die gestiegenen Energie-Preise noch deutlicher ausgefallen. Die Erdöl- und Erdgasimporte sanken wertmäßig um 53,2 Prozent auf 0,7 Milliarden Euro und mengenmäßig um 65,1 Prozent, trotzdem blieben Erdöl und Erdgas wichtigste Importgüter aus Russland.

07.42 Uhr: Selenskyj - Stromversorgung in Odessa teilweise wieder hergestellt

Die Bemühungen, das schwer beschädigte Stromnetz in und um Odessa zu reparieren, dauern an. Teilweise gebe es wieder eine Versorgung. "Im Moment ist es in Odessa und in anderen Städten und Regionen des Gebiets gelungen, teils die Lieferungen wieder aufzunehmen. Wir tun alles, um unter diesen Bedingungen nach den russischen Treffern das Maximum herauszuholen", sagte Selenskyj: "Aber im Moment ist die Region Odessa noch weiter unter den Gebieten, in denen es die meisten Abschaltungen gibt."

Russische Truppen hatten Odessa in der Nacht zum Samstag mit einer Welle iranischer Kampfdrohnen angegriffen und dabei für einen Ausfall der Stromversorgung der Stadt sowie des gesamten Umlandes gesorgt. Der Stromausfall, der mehrere Hunderttausend Menschen betrifft, kann nach offizieller Darstellung nur mühsam behoben werden. Der regionale Stromversorger teilte mit, dass die Reparaturen zwei bis drei Monate dauern könnten.