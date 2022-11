Ursache für Geisterfahrer-Unfall bei Cham bleibt rätselhaft

Zu dem schweren Geisterfahrerunfall, der sich am Samstagabend auf der autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße 85 bei Cham ereignet hat, gibt es erste weitere Erkenntnisse der Polizei. So ist der 37-jährige Unfallverursacher am Kreisel Roding in falscher Richtung auf die B85 aufgefahren.

Geisterfahrer hätte an zwei Ausfahrten abfahren können

Warum er dabei mehrere Warnschilder - das Einfahrt-Verboten- Schild und ein Schild mit einer warnenden Hand - nicht beachtet hat, ist unklar. Der Mann ist dann rund zehn Kilometer in falscher Richtung gefahren und hat dabei auch zwei Ausfahrten, Wetterfeld und Untertraubenbach, passiert. Hier hätte er seinen Fahrfehler noch korrigieren können, fuhr aber nicht ab.