Wegen Polizeikontrolle: Flucht, Verfolgungsjagd und Unfall

Ein 18-jähriger Autofahrer ist heute Morgen vor einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet von München über die Autobahn bis nach Starnberg geflüchtet. Die Polizei konnte ihn erst fassen, als er nach einem selbstverschuldeten Unfall auf der A952 zu Fuß weiter geflüchtet war. Nach zwei weiteren Fahrzeuginsassen wird noch gefahndet.

Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Wie das Polizeipräsidium München berichtet, wollte eine Streife gegen halb sechs Uhr im Stadtteil Sendling den Fahrer eines Mercedes E350 kontrollieren. Dieser hielt jedoch nicht an, sondern entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit. Der 18-Jährige unterbrach seine Flucht nur kurz, um eine bis dato unbekannte Frau aussteigen zu lassen, die sofort zu Fuß verschwand.

Unfall auf der Autobahn

Nachdem er im Stadtgebiet noch einen parkenden Fiat gerammt hatte, steuerte der 18-Jährige auf die A95 und dann weiter auf die A952 Richtung Starnberg, durchwegs im hohen Tempo. In Starnberg wendete er und fuhr wieder in die Gegenrichtung. Am Dreieck Starnberg wollte der Mercedes-Fahrer dann auf die A95 Richtung Garmisch-Partenkirchen auffahren, er krachte in der Auffahrt jedoch in die Leitplanke. Die Airbags lösten aus, der 18-Jährige musste das Fahrzeug an der Unfallstelle auf der Autobahn stehen lassen und flüchtete mit einer weiteren Person zu Fuß weiter.

Mittlerweile waren zahlreiche Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber an der Fahndung beteiligt. Ihnen gelang es schließlich, den 18-Jährigen in der Nähe festzunehmen. Der Münchner war leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sein Begleiter oder seine Begleiterin konnte allerdings entkommen.

18-Jähriger hatte keinen Führerschein

Die Autobahn musste wegen des Unfalls für drei Stunden gesperrt werden. Der 18-Jährige war nicht alkoholisiert, hatte aber keine gültige Fahrerlaubnis. Das könnte der Grund für seine waghalsige Flucht gewesen sein. Gegen ihn wird jetzt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (sogenanntes Alleinrennen), Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.