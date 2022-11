Tödlicher Unfall an Bahnübergang im Landkreis Rosenheim

Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer ist am Samstagabend im Landkreis Rosenheim bei einem Zusammenstoß mit einem Regionalzug tödlich verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Wasserburg am Inn berichtete, wollte der aus Soyen stammende Mann gegen 18 Uhr in der Nähe seines Heimatorts die Bahnstrecke München - Rosenheim überqueren. Dabei kollidierte der 52-Jährige an dem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Regionalzug der Südostbayernbahn.

Lokführer erleidet Schock

Der Mann starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der Lokführer erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Alle acht Fahrgäste blieben unverletzt. Die Schäden an Zug und Auto werden demnach auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Bahnstrecke München - Rosenheim war in dem Abschnitt zwischen Wasserburg und Waldkraiburg bis in den frühen Sonntagmorgen gesperrt. Mehrere Zugverbindungen fielen dadurch aus. Die Südostbayernbahn richtete einen Schienenersatzverkehr mit Bus und Taxi ein.