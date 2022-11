Geisterfahrer verursacht tödlichen Unfall auf B85 bei Cham

Ein Autofahrer hat auf der B85 bei Cham einen tödlichen Unfall verursacht, als er die Bundesstraße in verkehrter Richtung befuhr. Ein Mann starb, vier weitere Personen wurden schwer verletzt.

Der 37-Jährige Falschfahrer aus dem Landkreis Cham krachte am Samstagabend (19.11.2022) kurz nach 20 Uhr frontal in ein Auto einer Frau, ebenfalls aus dem Landkreis Cham. Ihr Auto war mit insgesamt vier Personen besetzt.

46-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß

Ein 46-jähriger Mitfahrer in dem Auto wurde bei dem Frontalzusammenstoß mit dem Geisterfahrer tödlich verletzt. Der Mann aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab starb noch an der Unfallstelle.

Vier Schwerverletzte

Die drei weiteren Insassen des Wagens und der Unfallverursacher, der alleine unterwegs war, erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B85 war zwischen Cham und Roding für die Bergungsarbeiten über drei Stunden gesperrt.