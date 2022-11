Geisterfahrer: So verhalten Autofahrer sich richtig

"Achtung, auf der A9 kommt Ihnen ein Fahrzeug entgegen" - so eine Warnung kann Leben retten, denn sie gibt den Autofahrern die Möglichkeit, entsprechend vorsichtig und angepasst zu fahren.

Deshalb empfiehlt die Initiative "Runter vom Gas" in ihrer Broschüre "Geisterfahrer - was tun?", die Funktion "Radio Data System (RDS) im Autoradio zu aktivieren. Diese Funktion unterbricht bei einer aktuellen Verkehrswarnung das laufende Programm - gleichgültig, ob Radio, CD oder MP3-Player.

Falschfahrer - wie reagiert man richtig? Geisterfahrermeldung im Radio:

Tempo drosseln

Äußerst rechts auf der rechten Fahrspur fahren

Seitenstreifen muss für den Notfall zum Ausweichen frei bleiben

Ausreichend Abstand zum Vordermann halten

Nicht überholen!

Abblendlicht einschalten

Möglichst einen Parkplatz anfahren und auf Entwarnung warten

Geisterfahrer in Sichtweite:

Niemals versuchen, den Geisterfahrer aufzuhalten

Tempo drosseln

Warnblicklicht einschalten, Lichthupe betätigen

So weit wie möglich Abstand vom Geisterfahrer und anderen Fahrzeugen halten

Ist der Geisterfahrer vorbeigefahren, sicheren Standort suchen und die 110 anrufen. Position,

Fahrtrichtung, Fahrzeugtyp des Geisterfahrers durchgeben

Tipp: Notrufsäulen geben automatisch den Standort weiter.

Selbst Geisterfahrer:

Tempo drosseln

Warnblicklicht einschalten, Lichthupe betätigen

Nicht wenden, nicht rückwärtsfahren

Auf keinen Fall die Fahrbahn kreuzen

Dicht an den nächstgelegenen Fahrzeugrand fahren

Mit Warnweste hinter die Leitplanke gehen und Abstand zum Auto halten

110 anrufen und auf Hilfe warten

Das gilt auch, wenn man sich noch in der Autobahnauffahrt befindet.

Am Wochenende ist die Gefahr am größten

Die Unfälle, die durch Geisterfahrer verursacht werden, machen in der Gesamtunfallstatistik zwar nur einen kleinen Teil aus, sind in der Regel aber schwerwiegend. 2021 gab es in Deutschland 1830 Meldungen zu Falschfahrten. Insgesamt kam es zu 83 Unfällen mit Personenschaden. 17 Kollisionen verliefen dabei tödlich - mit insgesamt 24 Todesopfern, so der ADAC.

Die meisten Meldungen zu Geisterfahrern kamen aus Bayern, gefolgt von Nordrhein-Westfalen. Am häufigsten sind Falschfahrer am Wochenende unterwegs. An den Sonntagen wurden 21 Prozent aller Falschfahrten registriert, am Samstag 19 Prozent. Am Abend oder in der Nacht ist die Gefahr, einem Geisterfahrer zu begegnen, am größten. Übrigens sind rund Dreiviertel aller Geisterfahrer männlich, so der ADAC.