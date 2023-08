Weißenburgs Kläranlage filtert auch Rückstände von Medikamenten

"Es ist ein gutes Gefühl", sagt Abwassermeister Tobias Frühauf, "man tut etwas Gutes für die Umwelt." Das Wasser, das von der Kläranlage im mittelfränkischen Weißenburg in das Flüsschen Schwäbische Rezat geleitet wird, ist glasklar und nicht nur optisch richtig sauber. Die Kläranlage im mittelfränkischen Weißenburg hat in einer vierten Reinigungsstufe auch winzige Teilchen von Chemikalien aus dem Wasser beseitigt: Rückstände von Medikamenten und Reinigungsmitteln.

Zum Artikel: Neue Anlage in München verbrennt Klärschlamm nachhaltiger

Weißenburgs Kläranlage arbeitet mit Ozon und Aktivkohle

Die sogenannte vierte Reinigungsstufe von Kläranlagen wurde für Bayern in der Kleinstadt Weißenburg getestet. Sie ist rechnerisch für 35.000 Menschen ausgelegt, mit Krankenhaus. Und es ist nur ein schmales Flüsschen, in dem das Abwasser anschließend landet. Weil die verschiedenen chemischen Stoffe unterschiedlich reagieren, entschied man sich für ein doppeltes Verfahren: Zunächst wird das gereinigte Wasser mit Ozon beschossen und anschließend über einen Aktivkohlefilter geleitet. "Damit können wir bis zu 87 Prozent der problematischen Stoffe eliminieren", sagt Martina Hanke, zuständige Bauingenieurin bei der Stadt Weißenburg. Seit dem Jahr 2017 steht die Anlage, vier Jahre lang wurden die Versuche intensiv wissenschaftlich begleitet. Die Wissenschaftler zogen eine positive Bilanz.

Was unser Wasser belastet

Auf sechs problematische, chemische Stoffe konzentrierten sich die Wissenschaftler, darunter vier Medikamentenwirkstoffe. Sie sind weitverbreitet und gehen in Apotheken täglich mehrmals über den Ladentisch. Darunter sind der Blutdrucksenker HTC (Hydrochlorothiazid) und das Schmerzmittel Diclofenac. Letzteres wird auch in Salben gegen Sportverletzungen verwendet. Das Rostschutzmittel Benzotriazol etwa ist in Geschirrspül-Tabs enthalten. All diese Stoffe sind biologisch nicht abbaubar, werden also in Bäche und Flüsse gespült und wirken sich schädlich auf Lebewesen aus, vor allem auf Wirbeltiere im Wasser.

LfU hält Schmerzmittel für besonders problematisch

Fließt ausreichend Wasser, sieht das Landesamt für Umwelt (LfU) wenig Probleme. Allerdings kann es bei niedrigen Pegeln und hohen Temperaturen für Fische und andere Lebewesen schwieriger werden. Vor allem, wenn schädliche Stoffe ständig im Wasser vorhanden sind.

Für problematisch hält das Landesamt das Schmerzmittel Diclofenac. In einer umfangreichen Studie stellten Forschende des LfU bei Regenbogenforellen Schäden an Nieren und Kiemen fest, wenn diese vier Wochen lang mit dem Wirkstoff in Berührung gekommen waren. Es ist auch in Schmerzsalbe enthalten, die bei Gelenk- oder Muskelschmerzen verwendet wird.

Die vierte Reinigungsstufe in Weißenburg kann diese Stoffe unschädlich machen. Die Wissenschaftler vom Bayerischen Landesamt für Umwelt haben nachgewiesen, dass hinter der Kläranlage Weißenburg kaum noch Hormone im Abwasser waren. "Die Wissensbasis für den Bau und Betrieb weiterer Anlagen zur Spurenstoff-Elimination konnte durch die Ergebnisse aus Weißenburg deutlich erweitert werden", so das Landesamt.

Erfahrungen positiv – aber wenig Nachahmer

Die Anlage in Weißenburg läuft seit anderthalb Jahren im Regelbetrieb. 3,7 Millionen Euro hat der Aufbau der vierten Reinigungsstufe gekostet, einen großen Teil davon hat die bayerische Staatsregierung finanziert. Rechnerisch kostet die Extra-Chemie-Reinigung pro Bürgerin und Bürger weniger als 20 Euro im Jahr. Und trotzdem sind bisher nicht viele Kommunen dem Beispiel Weißenburgs gefolgt. Bei den Betriebskosten in Höhe von rund 100.000 Euro im Jahr fallen rund die Hälfte der Kosten für Strom an. Aus flüssigem Sauerstoff wird mit Strom das Ozon hergestellt. "Ein Problem sind steigende Energiekosten", sagt Abwassermeister Frühauf.