Unwetter: Wie verletzten Wildtieren in Oberbayern geholfen wird

Es ist 9 Uhr morgens in Seehausen am Staffelsee. Danielle Seybronda hat einen jungen Graureiher auf ihrem Schoß – und gibt ihm Schmerzmittel: "Dieses Tier hat ein gebrochenes Bein, wurde operiert und hat jetzt externe Fixatoren. Es dauert, bis das verheilt", sagt die Tierärztin.

Sie hat seit dem Unwetter ihr Gästezimmer zu Hause zur Wildtier-Krankenstation umgebaut. Eine Notsituation – denn es gibt kaum Tierärzte, die auch auf Vögel und Wildtiere spezialisiert sind. Dabei bräuchte die Region dringend eine Anlaufstelle, wo erste Hilfe geleistet werden kann, betont sie. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sei Seybronda derzeit die einzige Veterinärin, die Hilfe für Vögel und Wildtiere anbiete: "In diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir die Empathie und das Bewusstsein für jedes Lebewesen stärken – und nicht nur für Nutztiere."

Viele Wildtiere vom Hagel getötet

Ob Störche, Greifvögel, Rehe oder Feldhasen – der Hagel hat viele von ihnen verletzt oder sogar getötet. Eine Situation, die es in der Region so noch nicht gab, sagt Tessy Lödermann. Sie ist Vizepräsidentin des bayerischen Landesverbandes vom Deutschen Tierschutzbund. In mehr als 40 Jahren Tierschutz habe sie so etwas noch nie erlebt. In Benediktbeuern musste ein schwerverletztes Pferd notgeschlachtet werden, erzählt sie. Außerdem habe sie einen Pickup gesehen, mit einer Ladefläche voller toter Rehe: "Ich bin lange genug in diesem Geschäft und habe viel erlebt, aber das hat mich wirklich unglaublich betroffen gemacht", erinnert sie sich, "und es sind ein paar Tränchen geflossen, wenn ich an dieses ganze Leid der Wildtiere gedacht habe."