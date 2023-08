Hagelschäden: Handwerker und Kfz-Werkstätten im Ausnahmezustand

Schleppen, schlafen, schleppen, schlafen. So sehen die Tage und Nächte von Hans Mayr seit dem Hagelsturm in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz-Wolfratshausen aus. Fast 70 Autos hat er bereits abgeschleppt. Seit fast 40 Jahren ist der Murnauer in der Branche. So eine Ausnahmesituation habe er bisher nicht erlebt. "Es fordert einen schon, und es ist kein Ende absehbar. Das ist das Schlimme", sagt er. "Noch fünf Autos? Nein, es sind noch viele, viele, die da kommen."

Abschleppwagen im Dauerbetrieb

Jetzt muss er ein Auto an einem Hotel in Bad Bayersoien abschleppen. Ein Gast hat seinen beschädigten Wagen auf dem Parkplatz abgestellt. Den Schlüssel hatte er Mayr schon vorbeigebracht. Der Gast selbst ist nicht mehr da. "Das sieht ja gar nicht so schlimm aus – also verglichen mit den anderen." Bei dem Auto ist "nur" die Frontscheibe zertrümmert, es sind keine Splitter im Wageninneren, das Schiebedach ist nicht durchschlagen.

"Also, der ist noch ein Glücklicher", bilanziert Mayr und fährt das Auto vorsichtig aufs Plateau des Abschleppwagens, macht es fest – fertig. "So, den haben wir jetzt verladen. Jetzt fahren wir wieder zurück und holen uns den nächsten Auftrag."