Unwetter in der Oberpfalz: Kinder-Zeltlager verwüstet

Eine Gewitterfront ist in der Nacht auf Samstag über die nördliche Oberpfalz gezogen, dabei wurde unter anderem ein Zeltlager verwüstet. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Nordoberpfälzer Wasserwacht das Zeltlager am Badeweiher Tröbes in Moosbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab veranstaltet.

Mehrere Zelte werden von heftigem Wind weggeweht

Als das Gewitter am Abend über die rund 40 Kinder und Betreuer hereinbrach, wurden mehrere Zelte von heftigen Windstößen weggeweht. Zu größeren Verletzungen kam es offenbar nicht, lediglich zu kleineren Schrammen, so die Polizei auf BR-Anfrage. Das Lager wurde vorzeitig abgebrochen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften betreute die Zeltlagerteilnehmer. Die 26 Kinder konnten zunächst in einem Feuerwehrhaus untergebracht werden und wurden dann von von ihren Eltern abgeholt.

Unwetter-Schwerpunkt in der nördlichen Oberpfalz

Insgesamt kam es in der Oberpfalz lediglich zu acht unwetterbedingten Einsätzen, darunter kurzfristig überflutete Straßen und umgestürzte Bäume. Der Schwerpunkt lag in den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Schwandorf, Neumarkt und Neustadt an der Waldnaab. Größere Schäden verzeichnete das Polizeipräsidium Oberpfalz nicht.

Auch in Niederbayern verlief die Unwetternacht glimpflich, es kam nach Angaben der Polizei lediglich zu zwei kleineren Einsätzen.