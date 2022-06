Artikel mit Video-Inhalten

Dunkle Erinnerung: Bayerns Bahnunglücke der vergangenen Jahre

Das schwere Bahnunglück in Garmisch-Partenkirchen ruft Erinnerungen an ähnliche Unglücke in den vergangenen Jahren in Bayern wach. Experten stufen die Bahn aber weiterhin als eines der sichersten Verkehrsmittel ein. Eine Übersicht.