Unwetter in der Oberpfalz - 200 Notrufe bei Polizei eingegangen

Heftige Unwetter haben am Dienstagabend auch in der Oberpfalz für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz dem BR am Mittwoch mitteilte, kam es innerhalb von zwei Stunden zu mehr als 200 Notrufen.

Davon waren allein 120 Meldungen über umgestürzte Bäume. Außerdem wurden mehrere Stromleitungen beschädigt, die Versorgungsbetriebe hatten alle Hände voll zu tun, die Schäden zu beseitigen.

Zugpassagiere mussten mit dem Bus weiter

Gegen 18.30 Uhr fiel auf Höhe der Ortschaft Sinzing im Landkreis Regensburg ein Baum auf eine Oberleitung der Bahnstrecke Regensburg-Ingolstadt. Der Zug musste anhalten, die Passagiere mussten mit dem Bus weiterfahren. Verletzt wurde niemand. Ein Notfallmanager der Bahn war vor Ort. Mittlerweile seien die Schäden an der Bahnstrecke behoben, laut Polizeisprecher komme es zu keinen Behinderungen mehr.

Aufgrund der Unwetterschäden zwischen Parsberg und Neumarkt kommt es auf der Strecke Nürnberg-Regensburg jedoch zu Beeinträchtigungen. Die Strecke ist aktuell im betroffenen Abschnitt gesperrt. Das teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage mit.

Wohnmobil drohte umzustürzen

In Deining im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz stürzte eine Stallung ein. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

In Pfreimd im Landkreis Schwandorf drohte ein Wohnmobil umzukippen und einen Hang hinunterzustürzen. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug sichern. Durch den starken Wind wurden im Regensburger Stadtgebiet mehrere Bauzäune umgeweht. Menschen wurden nicht verletzt. Auch in Neustadt an der Waldnaab wurden zahlreiche Bäume umgeknickt.

Die übrige Nacht verlief ruhig. Zu weiteren Einsätzen seien die Rettungskräfte nicht mehr gerufen worden, so der Sprecher.