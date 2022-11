> Neues katholisches Arbeitsrecht kommt wohl flächendeckend

Immer mehr Bistümer in Deutschland wollen die von den deutschen Bischöfen beschlossene Arbeitsrechtsreform in der Kirche schnell umsetzen. So auch das Bistum Passau. Das Bistum Regensburg äußerte sich noch zurückhaltend.