Unternehmen vor dem Ruin: Kommt die Strompreisbremse zu spät?

Betriebe fühlen sich von Politik im Stich gelassen

Beispielsweise könnte bald eine Strompreisbremse kommen. Doch bis diese und andere Maßnahmen wirklich greifen, kann es noch Monate dauern. Zu lange für viele Betriebe, die schon jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen. Für Metzgermeister Markus Göth unverständlich, warum die dringend benötigte Hilfe nicht längst auf den Weg gebracht wurde: "Man hat das Gefühl, wenn was unternommen wird, dann wird es zu spät unternommen."

Knödelhersteller: Wir brauchen Planungssicherheit

Auch bei Burgis in Neumarkt, einem Knödelhersteller, der hauptsächlich für große Supermarktketten produziert, werden riesige Mengen an Strom verbraucht. Vor allem das Schockfrosten frisst extrem viel Energie – momentan ein riesiges Problem. Die Preissteigerungen beim Strom liegen zwischen vierhundert und fünfhundert Prozent, sagt Geschäftsführer Timo Burger. Mondpreise, die Burger ärgern, weil sie ungerechtfertigt sind, sagt er. "Bei vielen Lebensmittelherstellern geht es ums Überleben. Wir können aktuell unsere Dinge noch stemmen, aber wir brauchen einfach Planungssicherheit."

Strompreisbreme im Süden Europas funktioniert

Dass es ganz anders gehen kann, zeigen Spanien und Portugal. Dort wurde im Juni eine Strompreisbremse eingeführt. Seitdem werden die Kosten für Gas, mit dem Strom erzeugt wird, gedeckelt. Zum Vergleich: Im bisherigen zweiten Halbjahr beträgt der durchschnittliche Strompreis in Deutschland 357 Euro pro Megawattstunde. In Spanien dagegen nur 146 Euro pro Megawattstunde. Dass ein Preisdeckel funktioniert kann, ist damit erwiesen. Umso unverständlicher, dass in Deutschland noch nichts passiert ist, findet Timo Burger.

"Wir sind sehr wütend, weil man einfach jetzt schnell reagieren muss. Wenn ein Fehler im System ist, muss man das ändern. Und lieber eine schnelle Entscheidung, die vielleicht nicht ganz richtig ist als keine Entscheidung." Timo Burger, Geschäftsführer Burgis

Damit das Alltagsgeschäft weiterlaufen kann, hat Timo Burger in der aktuellen Situation nur eine Möglichkeit: Er muss die Knödel teurer machen, damit sich die Produktion weiter rechnet. Die Devise ist durchhalten, sagt Metzgermeister Markus Göth. Es sei jetzt das A und O, das Geschäft und das Personal zu halten. "Unsere Mitarbeiter brauchen keine Angst haben. Wir haben schon viele Krisen gemeistert, das werden wir schon hinbekommen", so Göth. Er muss ebenso wie viele andere Unternehmen warten, bis die versprochenen Hilfen endlich kommen. Vor Jahresende wird die Strompreisbremse allerdings nicht erwartet. Für viele Betriebe wird es bis dahin ein harter Winter werden.