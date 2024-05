Mann mit Natriumazid löste Großeinsatz in Murnau aus

An der Unfallklinik der Berufsgenossenschaft in Murnau hat am Donnerstagnachmittag ein verdächtiges weißes Pulver für einen Großeinsatz gesorgt. Ein Mann kam ums Leben, mehrere Personen wurden verletzt.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, handelte es sich bei dem weißen Pulver um Natriumazid. Die Substanz könne bei Einnahme "schon bei geringen Mengen zum Tode führen", sagte der ärztliche Direktor der Klinik, Fabian Stuby.

Laut Polizeiangaben betrat der 47-jährige Mann mit einem Fläschchen Natriumazid zunächst die Pflegeschule im nahegelegenen Penzberg. Es habe sich bei ihm um einen Schüler der Berufsschule gehandelt. Er soll das Pulver eingenommen haben – wenig später sackte er zusammen. Mehrere weitere Menschen kamen mit dem Pulver in Kontakt und mussten in Quarantäne.

Mann stirbt – Schulklasse klagt über Beschwerden

Unter Reanimationsmaßnahmen kam der Mann in die Unfallklinik nach Murnau. Dort starb er kurz darauf in der Notaufnahme. Da der Mann mit dem Pulver kontaminiert war und in Penzberg dasselbe Pulver festgestellt wurde, kam es zum Großeinsatz. Spezialkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten an. Die Münchner Berufsfeuerwehr war mit einem mobilen Speziallabor vor Ort, um die zunächst unbekannte Substanz zu untersuchen.

Laut Polizei klagten einige in der Klasse der Berufs-Pflegeschule über Kopfschmerzen, Herzrasen und Atemwegsprobleme. Sie wurden medizinisch betreut. Zwei Menschen seien mit leichten Symptomen ins Krankenhaus gekommen.

Keine Gefahr für Patienten in der Unfallklinik

Auch alle Pflegekräfte sowie Ärztinnen und Ärzte, die mit dem Mann in Kontakt kamen, wurden zunächst isoliert. Sie zeigten keine auffälligen Symptome, wie Kliniksprecherin Carola Krumbacher dem BR sagte. Trotz des Einsatzes sei die Unfallklinik weiterhin in der Lage gewesen, Notfälle aufzunehmen. Zu keiner Zeit bestand laut Sprecherin eine Gefahr für die Patientinnen und Patienten. Der Schockraum in der Klinik, in dem der Mann behandelt wurde, konnte noch in der Nacht dekontaminiert werden. Nach der Prüfung durch das Gesundheitsamt Garmisch-Partenkirchen gibt es heute keine Einschränkungen mehr in der Unfallklinik.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann "den Ort genutzt hat, um seinem Leben ein Ende zu setzen", sagte Einsatzleiter Andreas Nieß bei einer Pressekonferenz am Abend in Murnau. Woher der 47-Jährige das Gift hatte, ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Natriumazid sei "nichts, was man in der Apotheke kaufen kann", so ein Sprecher des Gesundheitsamtes.