Unfall wegen Schneeglätte: Verursacher flüchtet zu Fuß

In Niederbayern haben sich seit dem späten Dienstagnachmittag insgesamt vier Verkehrsunfälle wegen Schneeglätte ereignet. Wie das Polizeipräsidium in Straubing mitteilt, blieb es in drei Fällen bei Sachschäden.

Motiv für Flucht unklar

Nach einem Unfall auf der B11 auf Höhe des Eisstadions in Deggendorf flüchtete der Verursacher jedoch anschließend zu Fuß. Die Polizei sucht immer noch nach ihm.

Der Gesuchte war in seinem Auto in Richtung Grafling unterwegs, kam ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Ein weiterer Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und prallte in das Auto des Unbekannten. Warum der Verursacher geflüchtet ist, ist noch unklar.