Umbauen statt abreißen: Warum Freyung seine alten Häuser behält

Stadt verkauft nur an jemanden, der saniert

Fünf Jahre später lesen die Architekten in der Zeitung, dass die Stadt das sogenannte Ortingerhaus verkauft - auch ein Traditionswirtshaus, am ehemaligen Saumarkt der Stadt. Das Gebäude ist in einem schlechten Zustand, Teile von Dach und Mauerwerk kommen schon herunter. Auch hier wünschten sich viele Bürger den Abriss. Doch die Stadt hat eine klare Haltung: "Wir haben zwei bis drei Prozent historische Häuser in unseren Städten und Gemeinden. Wenn die verloren gehen, dann hat man einen gesichtslosen Ort. Uns war klar, dass wir es nur an jemanden verkaufen, der es saniert", erinnert sich Bürgermeister Olaf Heinrich. Architekt Christian Lankl schlägt zu.

Schindeldach wie anno 1800

Das Schmuckstück bei diesem Gebäude ist der fast 250 Jahre alte Dachstuhl. Doch allein dessen Renovierung kostet eine halbe Million Euro. Für den Investor ist das nicht machbar. Also fädelt die Stadt einen Deal ein: Sie übernimmt die Renovierung des Dachs, bekommt eine Förderung von der Regierung von Niederbayern, und darf im Gegenzug das Dachgeschoss 25 Jahre lang nutzen - als Kunstgalerie. Jeder Holzbalken wird originalgetreu nachgebaut. Selbst das Schindeldach wird so gemacht wie anno 1800.

Miró-Ausstellung unter dem Mansardendach

Das Ortingerhaus wird zum mintgrünen Europahaus, in das ein Regionalladen und ein Infozentrum zum Dreiländereck einziehen. In der Galerie läuft derzeit die dritte Ausstellung - aktuell mit Zeichnungen von Joan Miró. Galerie-Chef Heinz Lang erzählt, dass 50 Künstler darum bitten, hier ausstellen zu dürfen. Mit dem Europahaus gewinnt also nicht nur das Ortsbild von Freyung.