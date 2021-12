Schmuck und Kulinarik: Vom heruntergekommenen Bahnhof zum Café

Schon kurz nach sieben sind Rita Failer und ihre Mitarbeiterinnen dabei, das Frühstück für ihre Gäste vorzubereiten: Gemüsesticks, Käse, Wurst, Rührei - alles richten sie liebevoll her. Sie tun das in den Räumen, in denen früher die Fahrgäste auf ihren Zug gewartet oder ihre Fahrkarte gekauft haben. Das Café, das Rita Failer hier im Mai 2018 eröffnet hat, ist nämlich im ehemaligen Tapfheimer Bahnhofsgebäude untergebracht. Das hatte vorher fast 20 Jahre lang leer gestanden.

Viel Handarbeit und Liebe zum Detail

Rita Failer lehnt an ihrer Theke und streicht über das dunkle Holz: Das waren mal die Dielen im Bahnhofs-Warteraum. Total verdreckt waren die, und ölverschmiert, erinnert sie sich: "Die haben wir abgeschliffen. Mei, das war eine furchtbare Arbeit", sagt sie, hält kurz inne. "Aber eigentlich hab ich das beim Abschleifen ganz vergessen, wenn ich darüber nachgedacht habe, was diese Bretter schon alles erlebt haben: Zwei Weltkriege, ein Kommen und Gehen, ein Wiedersehen und Verabschieden in einem Bahnhof. Das hat mich so berührt." Dabei habe sie sich auch oft gedacht: Hoffentlich geht das gut. Im Dorf ein Café zu eröffnen, noch dazu, wenn man nicht vom Fach sei, das sei schon ein Wagnis gewesen.

Von der Museumspädagogin zur Wirtin

Eigentlich habe sie als Museumspädagogin in Donauwörth gearbeitet. Zuhause habe sie gerne Schmuck gefertigt. Immer größer wurde ihre Produktion, im zur Werkstatt umgebauten Wohnzimmer. Als das samt Anbau nicht mehr ausreichte, kam sie im Gespräch mit einer Freundin auf den leerstehenden, völlig heruntergekommenen Bahnhof. Schon am Tag später hat sie sich mit Bürgermeister Karl Malz getroffen, schnell war man sich handelseinig: Die Gemeinde habe nicht recht gewusst, was man mit dem Bahnhof anfangen solle, sagt Rita Failer. Sie schon. Sie hat den Bahnhof zusammen mit örtlichen Handwerkern, Freunden und ihrer Familie renoviert.