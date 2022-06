Scholz, Macron und Draghi in Kiew eingetroffen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi sind gemeinsam an Bord eines Sonderzuges in der Nacht nach Kiew gereist. Am Morgen trafen die Politiker in der ukrainischen Hauptstadt ein, es ist für sie der erste Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar.

Macron: europäische Solidarität mit der Ukraine

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagt nach seiner Ankunft in Kiew, man werde sich später mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj treffen. Er werde Selenskyj versichern, dass es eine europäische Solidarität mit der Ukraine gebe.

Die Reise soll ein Zeichen der Unterstützung der EU für die Ukraine im Kampf gegen Russland sein. Macron hatte am Vortag bei seinem Besuch auf einem Nato-Stützpunkt in Rumänien gesagt: "Wir müssen als EU politische Signale an die Ukraine senden (...) und zwar noch vor dem EU-Gipfel, der wichtige Dinge zu beschließen hat."

Melnyk: Besuch soll "bahnbrechend" sein

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anlässlich seines Besuches in Kiew zu weitreichenden Zusagen bei Waffenlieferungen auf. Die Ukrainer erhofften sich, dass der "Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz nicht nur von symbolischer Bedeutung, sondern bahnbrechend sein wird", sagte Melnyk der Online-Ausgabe der "Rheinischen Post". Die militärische Hilfe Deutschlands müsse "auf ein qualitativ neues Niveau" gehoben werden.

Besuch vor EU-Gipfeltreffen in der kommenden Woche

Bei dem Gipfeltreffen in der kommenden Woche werden die EU-Staats- und Regierungschefs voraussichtlich über den Beitrittsantrag der Ukraine beraten. Mit einer Empfehlung der EU-Kommission zur Frage, ob die Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten erhält, wird noch in dieser Woche gerechnet.

Kiew hatte Deutschland, Frankreich und in geringerem Maße auch Italien eine zögerliche Unterstützung der Ukraine vorgeworfen und erklärt, die Länder würden nur langsam Waffen liefern und ihren eigenen Wohlstand über die Freiheit und Sicherheit der Ukraine stellen.