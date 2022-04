Übertragung von Ostergottesdiensten im Regensburger Dom

Trotz allgemein gefallener Corona-Beschränkungen wird ein Teil der Ostergottesdienste im Regensburger Dom St. Peter auch dieses Jahr live auf der Bistumswebsite zu sehen sein. Das geht aus einer Mitteilung des Bistums Regensburg hervor.

Im Regensburger Dom: Mindestabstand oder Maskenpflicht

Dazu gehören die heutige Messe an Gründonnerstag mit Fußwaschung (19.30 Uhr) sowie die Karfreitagsliturgie (15.04., 15 Uhr) und die Osternacht (16.04., 21 Uhr) – jeweils mit Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer. Von den Gottesdiensten am Ostersonntag (17.04., 10 Uhr) und Ostermontag (18.04., 10 Uhr und 12 Uhr) wird es demnach keinen Livestream geben. Im Dom vor Ort müssen die Gläubigen nach Informationen des Bistums Regensburg eine FFP2-Maske tragen, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern zu Menschen eines anderen Hausstands nicht eingehalten werden kann. Beim Gesang und beim Gang zur Kommunion bestehe eine Maskenpflicht, heißt es.

Keine Live-Übertragung aus dem Passauer Dom geplant

Aus dem Passauer Stephansdom wird es keine Live-Übertragung von den Ostergottesdiensten mit Bischof Stefan Oster geben. Sie finden am heutigen Gründonnerstag (19.30 Uhr – ohne Fußwaschung), an Karfreitag (15 Uhr) sowie am Karsamstag (21 Uhr) und Ostersonntag (9.30 Uhr) statt. Am Ostermontag wird es ebenfalls ein Hochamt im Dom geben (9.30 Uhr).