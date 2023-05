Tuberkulose-Fall in einer Kita: Suche nach Kontaktpersonen läuft

Ein dreijähriges Kind aus dem Landkreis Dillingen ist an einer offenen Tuberkulose erkrankt und wird derzeit in einer Klinik behandelt. Das teilt das Dillinger Landratsamt mit. Dem Gesundheitsamt Dillingen wurde demnach gestern der Krankheitsfall gemeldet.

TBC - eine oft tödliche Krankheit

Tuberkulose ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die vor allem die Lunge, aber auch andere Organe befällt. Tuberkulose - auch TBC oder Schwindsucht genannt - kommt in Deutschland sehr selten vor, ist aber weltweit eine der tödlichsten Infektionskrankheiten.

Übertragen wird Tuberkulose per Tröpfcheninfektion. Die Bakterien können verschiedene Organe befallen, meist trifft es aber die Lunge. Ein starkes Immunsystem kapselt die Eindringlinge einfach ab. Die Erreger schlummern dann vor sich hin, ohne Schaden anzurichten oder ansteckend zu sein. Sind die Abwehrkräfte aber geschwächt, können sich die Bakterien vermehren, die Betroffenen werden krank und sind infektiös.

Infiziertes Kind hatte keine Symptome

Aufgefallen sei das symptomlose Kind bei der Untersuchung von Kontaktpersonen einer ebenfalls an Tuberkulose erkrankten Person. Laut Behörde besucht das Kind eine Kindertageseinrichtung in Lauingen. Da eine Infektion von anderen Personen nicht gänzlich auszuschließen sei, ermittele das Gesundheitsamt in der betroffenen Einrichtung die Kontaktpersonen und informiert diese über weitere Schritte.

Was mit den Kontaktpersonen jetzt passiert

Für eine mögliche Ansteckung sei die Länge des Kontaktes zu dem erkrankten Kind entscheidend oder das Alter der jeweiligen Kontaktperson, so das Landratsamt Dillingen. Abhängig davon werden unterschiedliche Untersuchungen wie Bluttests oder Röntgenuntersuchungen durchgeführt. Zudem findet für die Eltern der betroffenen Kinder, sowie das Personal eine Informationsveranstaltung in der Einrichtung statt.