TU München plant Gebühren für ausländische Studierende

Es gibt Ausnahmeregelungen

Im Vorgriff auf zu erwartende Kritik betont die Universität, dass bereits an der TUM Studierende von der Regelung nicht betroffen sein sollen – und sie verweist auf zahlreiche Ausnahmeregelungen etwa für Studenten mit "festem Inlandsbezug". Auch Studierende mit Behinderung und Asylsuchende würden von der neuen Kostenpflicht befreit.

In Deutschland unüblich, anderswo die Regel

In Bayern sind vergleichbare Studiengebühren bisher nicht üblich und auch in Deutschland die Ausnahme. Nur Baden-Württemberg fordert von Nicht-EU-Studierenden regelmäßig einen "Eigenbeitrag" von 1.500 Euro pro Semester; in Sachsen können die Hochschulen selbst über entsprechende Studiengebühren bestimmen.

Umgekehrt ist in vielen anderen Staaten die Erhebung von Studiengebühren gang und gäbe. Wer etwa als Deutscher an einer amerikanischen Elite-Universität studieren will, muss mit Kosten von bis zu 30.000 Dollar pro Jahr rechnen. Auch in Europa ist das Studieren in vielen Ländern von Belgien bis Zypern gebührenpflichtig. (Wo wer wie viel bezahlen muss, dokumentiert eine Erhebung des ifo-Instituts).

Zahl der Studierenden aus aller Welt steigt bundesweit

Nach einem massiven Einbruch in den Jahren der Corona-Pandemie ging es auf den meisten deutschen Universitäten zuletzt wieder internationaler zu. Das Statistische Bundesamt verzeichnete für 2022 gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg ausländischer Ersteinschreibungen um zehn Prozent auf 128.500 - ein Wert, der allerdings immer noch unter den Zahlen der Vor-Corona-Jahre liegt.

An der TUM studieren nach Angaben von Universitätssprecher Klaus Becker aktuell rund 16.000 Studierende aus Nicht-EWR-Staaten und 4.500 aus EWR-Staaten.

Viele kommen aus Asien und der Türkei

Die am häufigsten vertretenen Nationalitäten unter den Nicht-EWR-Staaten sind China mit 3.800 Studierenden, danach die Türkei (2.100) und Indien (1.900).

Damit liegt die TUM im bundesweiten Trend. Betrachtet man die Gesamtzahl ausländischer Studierender in Deutschland, so kamen im Wintersemester 2022/23 die meisten (jeweils knapp 43.000) aus Indien und China, die Türkei folgt hier mit rund 35.500 auf dem dritten Platz. Zum Vergleich: Aus Österreich kamen im gleichen Semester knapp 19.000 Studentinnen und Studenten. (Eine detaillierte Grafik des Bundesamts für Statistik finden Sie hier).