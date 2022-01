Trotz Schnee und Glätte bisher wenige Unfälle in Niederbayern

In großen Teilen Niederbayerns hat es auch in der Nacht wieder geschneit. Seit Donnerstagabend gab es in Niederbayern laut Polizeipräsidium in Straubing aber bislang nur fünf witterungsbedingte Unfälle. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Schneeverwehungen sorgen für Probleme

Im Landkreis Regen kamen auf der Kreisstraße zwischen March und Triefenried drei Autofahrer aufgrund starker Schneeverwehungen weder vorwärts noch rückwärts. Sie mussten von der Feuerwehr befreit werden.

B12 nach Lkw-Kollision gesperrt

Aktuell ist die B12 im Landkreis Passau auf Höhe Kirchham gesperrt, weil dort aufgrund von Glätte zwei Lkw zusammengestoßen sind. Laut Polizei ist die Straße dort extrem rutschig, die Räumdienste kommen kaum voran. Auch mit einsetzendem Berufsverkehr mit Neuschnee und Glätte ist die Verkehrssituation in Niederbayern am Freitagmorgen relativ ruhig. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern auf BR-Anfrage mitteilt, sind seit dem frühen Morgen noch fünf weitere Unfälle dazugekommen. Vier gingen mit Blechschäden glimpflich aus. In Lederbach bei Bad Griesbach ist ein Auto über eine Böschung gerutscht, der Fahrer wurde verletzt.