Trotz Dauerregens: Kaum Hochwasser in Schwaben

Ausuferungen und kleinere Überschwemmungen – das befürchtete Hochwasser ist in Schwaben bisher weitgehend ausgeblieben. Die Pegel an Iller, Wertach, Lech und Donau haben Meldestufe 1 erreicht. An der Iller könnte der Pegel in Kempten jedoch noch weiter steigen: bis auf Meldestufe 2.

Niederschläge gehen zurück

Da der Regen im Laufe des Tages nachlassen soll, erwarten die Wasserwirtschaftsämter in Donauwörth und Kempten keine Verschärfung der Situation. Einzelne Bäche, vor allem kleinere, können aber immer für lokale Überschwemmungen sorgen. Hier könnten dann zum Beispiel Keller betroffen sein. Eine Vorhersage für diese kleinen Gewässer ist laut Wasserwirtschaftsamt Kempten nur schwer zu treffen.

Einzelne Pegel steigen noch

An der Günz steigt der Pegel nach Angaben des Wasserwirtschaftsamts noch, man rechne aber hier auch nicht mit größeren Problemen. Am Lech wurde durch die erhöhte Abgabe von Wasser aus dem Forggensee am Pegel Haunstetten Meldestufe 1 erreicht.

In den vergangenen Jahren wurden an den Zuflüssen der Donau sogenannte Flutpolder gebaut, die das Wasser bei Dauerregen zurückhalten sollen und dann langsam abgeben sollen. Der Polder am Hühnerbach bei Ob in der Gemeinde Bidingen wurde jetzt laut Wasserwirtschaftsamt geflutet, das Wasser steht hier zwei Meter hoch. Ansonsten mussten bisher keine Polder eingesetzt werden.